Harry Styles deja en shock a los fans de One Direction con este gesto

Harry Styles ha enloquecido a los fans más nostálgicos de One Direction. El artista británico generó dudas sobre una posible vuelta del grupo, después de publicar en sus historias de Instagram una imagen en la que aparecía con una camiseta con las caras de todos los integrantes de la banda.

Rápidamente, la imagen se volvió viral en Twitter. No obstante, al cabo de dos horas, Harry Styles decidía eliminar la imagen. Probablemente tras haberse dado cuenta del caos que se había generado en la red social, donde se comenzó a especular con un posible regreso de la banda.

En la imagen se puede ver al intérprete de As it was con un outfit de gimnasio en el que en la camiseta lleva impresa la cara de todos los componentes de la banda británica. Una camiseta que muchos fans recordarán por ser parte de la primera línea de merchandising que lanzó el grupo.

Harry Styles shares new photo wearing a One Direction shirt. pic.twitter.com/nSFiWG4XV7 — Pop Base (@PopBase) March 6, 2023

Se trata de una camiseta que pertenece al merchandising de la gira Up All Night Tour, que el grupo británico realizó en el 2012, con el fin de presentar en directo las canciones incluidas en su primer álbum de estudio Up All Night, publicado en el año 2011.

Aunque ya han pasado siete años desde que la banda se disolvió para comenzar sus caminos profesionales en solitario, su ruptura fue muy dura para sus fans. Y todo después del éxito rotundo que tuvieron durante sus años como agrupación musical en todo el mundo.

Desde su separación, los rumores de un posible regreso siempre han estado ahí. Sin embargo, cada uno de los ex integrantes de One Direction está centrado en sus proyectos en solitario, y de momento no hay ninguna intención de volver a reunirse como banda.