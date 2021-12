Greeicy y Mike Bahía hacen oficial su embarazo con el estreno por sorpresa de la canción “Att: amor”. La cantante colombiana y su pareja se habían comprometido a finales de octubre y ahora están a la espera de su primer bebé.

La pareja ha anunciado está noticia con un nuevo tema ‘Att: amor’, ya disponible en el canal de YouTube de Greeicy. Tras varias semanas de especulaciones sobre si estaba o no embarazada, la artista ha querido desvelar todas las dudas.

Al futuro abuelo se le escapó el embarazo hace unos días. «Creo que detrás de esa familia que se está formando va a venir un ser que será el reflejo de ellos, porque son excelentes personas, no es porque sean mi hija y mi yerno, pero ellos son unas personas muy dadas a la gente, muy humildes y muy transparentes, y me siento muy orgulloso de eso».

Los dos cantantes se han convertido en una de las parejas más reconocidas de Latinoamérica. En la canción ‘Att: amor’ celebran la vida, el amor y la complicidad de la pareja.

“Esta experiencia que se viene significa una oportunidad para aprender, crecer, trascender y volver a ser niños, siento que hoy en día, ya después de saber lo que vamos a vivir cada vez que vemos niños, que vemos padres, decimos que rico porque los niños llegan a recordarte lo que es ser niño» ha declarado la cantante.

Mike Bahía y Greeicy han confirmado la gira ‘Amantes Tour Att: Amor’ en varios países de América. «Yo algo que desde siempre he hablado con el equipo de trabajo y con Mike, es que no sabíamos cuándo llegaría esta experiencia, pero siempre les dije, yo necesito estar en una tarima con mi barriguita, necesito que mi bebé, viva conmigo esta experiencia así de conectado con eso que a mí tanto me apasiona y compartirlo con la gente, que al final ha sido testigo de nuestra historia», explicaba la artista colombiana.