Gracie Abrams es una joven cantante y cantautora de pop natural de la ciudad de Los Ángeles e hija de hija de J.J. Abrams, director de cine, y Katie McGrath, productora de cine y televisión. La estadounidense comienza 2023 por todo lo alto y cargada de muchas noticias para sus fans.

En primer lugar, la cantante será telonera de algunas de las fechas del The Eras Tour de Taylor Swift durante su etapa por Estados Unidos. “Nunca tendré palabras”, expresaba Gracie en agradecimiento a la gran intérprete de Midnights. Pero eso no es todo. La artista tendrá en adición su propia gira llamada The Good Riddance Tour, que recorrerá diferentes ciudades a lo largo de Norte América. Las entradas estarán disponibles este viernes.

THE GOOD RIDDANCE TOUR!!!!!!!!!!!!!! I have MISSED. YOU. PEOPLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😭

you can sign up for my mailing list on https://t.co/NOnXOD6V1Z for early ticket access tomorrow ♥️ All tickets go on sale this Friday at 10am local time in each city ♥️ pic.twitter.com/0zA5CrnPzb — Gracie Abrams (@gracieabrams) January 9, 2023

Pero no hay gira sin disco. Por eso, Gracie Abrams ha anunciado también que su álbum debut estará a la venta el 24 de febrero y que tendrá por nombre Good Riddance. El primer single del disco verá la luz este mismo viernes 13 de enero y se llamará Where do we go now?.

Se trata del primer single de la artista desde Difficult, lanzado en octubre del pasado año. Quizá no sea muy conocida fuera de Estados Unidos, pero esta joven cantautora tiene mucho potencial. Tiene un estilo similar a Taylor Swift en Evermore o Folklore y a Phoebe Bridgers, artistas con las que compartirá escenario en The Eras Tour. Además, se codea con los mismos compositores que la artista de Nashville. Uno de ellos es Aaron Dessner, un habitual en sus trabajos desde hace años.

Sobre Good Riddance, Gracie Abrams afirma que le ha permitido “crecer en maneras en las que lo necesitaba” y a “dejar ir”. La intención del álbum se refleja también en su título, un trabajo que estará marcado por la honestidad de la cantautora y que le ha ayudado a liberarse de todo aquello que le suponía un peso en su vida y en su corazón.