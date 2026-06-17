Indignación en Mallorca: roban de madrugada la imagen de una virgen y desatan la furia de los vecinos de Costitx

La localidad mallorquina de Costitx vive horas de indignación y tristeza tras el robo de la réplica de piedra de la Mare de Déu, imagen de la virgen profundamente arraigada en la historia y las tradiciones del municipio. La pieza fue sustraída durante la madrugada de este pasado lunes después de que los autores del robo forzaran con una piedra el acceso a la capilla situada en la entrada del pueblo por la carretera de Sencelles.

Fueron varios vecinos quienes, poco antes de las seis de la mañana, dieron la voz de alarma al descubrir que el cristal de la puerta de la capilla había sido destrozado. Al acudir al lugar, los responsables municipales comprobaron que la imagen había desaparecido. La réplica, elaborada en piedra de Santanyí, fue instalada en 1913 para sustituir a la talla original, que se conserva en la iglesia parroquial de Costitx.

La noticia corrió rápidamente por las calles del municipio y provocó una oleada de indignación entre los habitantes de esta localidad. Aunque la pieza robada no posee el mismo valor artístico que la imagen original, sí cuenta con una enorme importancia sentimental para los vecinos, que la consideran uno de los símbolos más representativos de la identidad local.

Tras conocerse los hechos, el Ayuntamiento de Costitx presentó la correspondiente denuncia y tanto la Guardia Civil como la Policía Local iniciaron una investigación para tratar de localizar la imagen y esclarecer lo ocurrido. Los agentes trabajan ahora para identificar a los responsables y han solicitado la colaboración ciudadana para recabar cualquier información que pueda ayudar a avanzar en las pesquisas.

La imagen sustraída desempeña además un papel destacado en una de las celebraciones más importantes del municipio. Cada año protagoniza la tradicional romería del Diumenge de l’Àngel, una festividad en la que se produce el encuentro entre la talla original custodiada en la iglesia y la réplica situada en el núcleo urbano, un acto que reúne a numerosos vecinos y visitantes.

La devoción a la Mare de Déu de Costitx se remonta siglos atrás. Según la tradición popular, la imagen original fue encontrada en el siglo XIII en el mismo lugar donde actualmente se levanta la capilla. Aquel hallazgo dio origen a una de las advocaciones religiosas más queridas de la comarca. La talla original, una obra de madera policromada de aproximadamente setenta centímetros de altura, está datada en el primer tercio del siglo XIV y constituye una de las joyas patrimoniales del municipio.

Fuentes policiales consultadas por OKBALEARES confirman que, hace alrededor de 70 años, la histórica rivalidad entre Sencelles y Costix, municipios vecinos, desembocó en un incidente relacionado con la imagen. Según relatan, un grupo de jóvenes la sustrajo como parte de una broma entre ambas localidades. La talla apareció posteriormente en la plaza y, pocas horas después, fue devuelta a su lugar.

En un primer momento, se pensó que la desaparición reciente podía tratarse de una recreación de aquellos hechos ocurridos décadas atrás. Sin embargo, las investigaciones acabaron descartando esa posibilidad y confirmaron que se trataba de un robo en toda regla. El alcalde de Costitx, Toni Salas, no ocultó su malestar tras conocer el robo y lanzó un contundente mensaje dirigido a los autores. «Si nos devuelven la imagen en perfectas condiciones, lo dejaremos pasar, pero si no aparece, el peso de la justicia caerá sobre ellos. Han tocado el orgullo de todo un pueblo», manifestó.

Mientras continúa la investigación, la preocupación y el enfado siguen creciendo entre los vecinos, que esperan recuperar cuanto antes una imagen que durante más de un siglo ha presidido la entrada del municipio. Para muchos habitantes de Costitx, no se trata únicamente de un robo patrimonial, sino de un ataque directo a una parte fundamental de la historia, las tradiciones y el sentimiento colectivo del pueblo.