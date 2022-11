Taylor Swift vuelve a los escenarios: fechas de su nueva gira y cómo conseguir las entradas

El regreso de Taylor Swift a los escenarios ya es una realidad. El pasado 1 de noviembre la artista estadounidense sorprendía a sus fans con la noticia más esperada. Durante su aparición en el programa Good Morning America, reveló que realizará una nueva gira a lo largo de 2023.

Bajo el nombre de The Eras Tour, la artista realizará un recorrido por Estados Unidos. Un espectáculo en el que Taylor Swift repasará todas sus eras musicales, a través de más de una veintena de conciertos, en los que llevará su música a algunos de los estadios más importantes del país.

Se trata de la primera gira de Taylor Swift en cinco años. Tras el éxito de Reputation Tour, su última gira mundial, la artista decidió tomarse un descanso para trabajar en su nueva etapa musical, y tras el lanzamiento de Midnights, su nuevo disco, ya está lista para volver a los escenarios.

I’m enchanted to announce my next tour: Taylor Swift | The Eras Tour, a journey through the musical eras of my career (past & present!) The first leg of the tour will be in stadiums across the US, with international dates to be announced as soon as we can!https://t.co/KFuqvrhSGo pic.twitter.com/eVyTcuW8sK

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 1, 2022