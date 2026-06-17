Soldados y marineros españoles ya pueden optar al 20% de las plazas que generen las policías locales de Baleares

La publicación este fin de semana en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) de la Ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos actualiza decenas de normas en vigor en el archipiélago. Una de ellas es que los soldados y marineros profesionales ya tienen reservado desde el pasado lunes el 20% de las plazas que cree cada cuerpo de la Policía Local en Baleares.

Se trata de una de las enmiendas introducidas por Vox a esta ley pactada con el PP y ya publicada en el BOIB. Este es el texto de la enmienda: «Los ayuntamientos de las Islas Baleares, en la convocatoria y las bases de los procesos selectivos para proveer como personal funcionario de carrera plazas de la categoría de policía, podrán determinar una reserva de un máximo del 20 por 100 de las plazas convocadas para el acceso libre de militares profesionales de tropa y marinería con más de cinco años de servicio que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley 4/2013, de 17 de julio.»

Además de los requisitos generales, «los aspirantes en plazas reservadas a militares profesionales de tropa y marinería deberán acreditar su condición y el tiempo de servicio requerido. Las plazas reservadas no cubiertas se acumularán al resto de las convocatorias».

Hay, por tanto, dos condiciones básicas. La primera de ellas obliga al aspirante a haber cumplido al menos cinco años de servicio. Otra pasa porque podrán ser aspirantes aquellos soldados o marineros profesionales que ya hayan cumplido 45 años de edad.

TASER PARA LOS AGENTES

Otra de las novedades que introduce la Ley, y también a petición de Vox de acuerdo con el PP, es dotar a los agentes de la Policía Local de todos los municipios que lo consideren de pistolas táser, armas no letales necesarias para qreducir a delincuentes violentos. Eso sí, los agentes deberán superar una formación previa.