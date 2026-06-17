Una niña le pega una patada en los genitales a su tío con discapacidad para evitar que la violara en Ibiza

Lo que a primera vista podría parecer una simple reacción violenta terminó convirtiéndose en un acto heroico que evitó una tragedia. Una menor, de entre cinco y siete años de edad, propinó una certera patada en los genitales a su propio tío, que padece discapacidad mental, para impedir que este abusara sexualmente de ella en Ibiza.

Según el relato de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en una fecha sin determinar comprendida entre los años 2016 y 2019. El acusado, un hombre que entonces rondaba los 30 años, intentó realizar tocamientos a su sobrina por encima de la ropa. Sin embargo, lejos de quedarse paralizada por el pánico, la pequeña reaccionó con una valentía asombrosa: se defendió con determinación y le propinó un fuerte golpe directo a la entrepierna.

El procesado padece un retraso mental moderado. Esta condición médica le provoca serias deficiencias en su capacidad de razonamiento, lo que condiciona gravemente su facultad para comprender la trascendencia de sus actos y controlar sus impulsos sexuales.

A pesar de sus limitaciones, este no es el único episodio que pesa sobre él. El varón también está acusado de otro asalto similar contra dos menores, siendo una de ellas, de nuevo, su sobrina. En aquella ocasión, aprovechando los lazos de confianza familiar y el hecho de haberse quedado a solas con las niñas en su domicilio de la localidad de San Carlos, las condujo hasta el dormitorio. Allí, tras animarlas a desnudarse, consumó los tocamientos.

Por la gravedad de ambos episodios, el Ministerio Público tipifica los hechos como un delito de agresión sexual. La acusación solicita para el procesado una pena de cinco años de prisión, a los que se suma la inhabilitación especial durante seis años para cualquier profesión u oficio que implique contacto directo con menores de edad. Asimismo, se le exige la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de las víctimas y el pago de una indemnización de 15.000 euros en concepto de daños morales.

El juicio para dirimir esta causa arranca este miércoles, a partir de las 12:30 horas, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares.