A sus 19 años, la artista estadounidense se ha convertido en todo un fenómeno global, que no tiene tiempo para descansar. Dos días después de haberse llevado tres Grammys, Olivia Rodrigo se ha embarcado en su primera gira mundial, bajo el nombre de ‘Sour Tour’.

La gira, cuya primera parte se realizará en Estados Unidos, comenzó esta misma semana en Portland, Oregón. Allí se reunieron miles de fans para arropar a Olivia en el debut de su primera gira como artista en solitario. Sin embargo, convertida en una estrella mundial, durante el primer concierto de la gira demostró unas tablas de una persona que lleva toda la vida sobre los escenarios.

Tras abrirse las cortinas moradas, Olivia Rodrigo enloqueció a sus fans, dando comienzo al concierto con ‘Brutal’, la canción que también abre su primer disco, ‘Sour’.

Olivia Rodrigo es una artista que no esconde sus influencias y está muy agradecida a las cantantes que han iluminado su camino. Por eso, a lo largo del concierto cantó dos covers que le vienen como anillo al dedo: ‘Complicated’ de Avril Lavigne y ‘Sheeter’ de Veruca Salt.

La artista revelación del momento no dejó su primer número uno ‘Drivers License’ para el final. De hecho, cantó la balada como tercera canción, a piano. Si ‘Drivers License’ no cerraba el show, tenía que hacerlo ‘Good 4 U’, y así fue. Los tres hits ‘Traitor’, ‘Deja Vu’ y ‘Good 4 U’ ofrecieron la traca final y dejaron al público emocionado, ante el impactante debut de la artista sobre el escenario.

SOUR TOUR IS FINALLY HAPPENING!!! with angels @gracieabrams @HolHumberstone and @babyqueen!! tix on sale Friday!!!!💗🎸💜🌈 pic.twitter.com/WgGyHrAom9

— Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) December 6, 2021