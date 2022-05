Telecinco ya calienta motores para la nueva temporada de ‘Got Talent’. Esta misma semana, Mediaset anunció una de las grandes novedades de la próxima edición, y que en la mesa del jurado habrá una cara nueva para el programa, pero muy conocida por todos los espectadores.

Paula Echevarría, se ha convertido en el fichaje estrella y sorpresa de la nueva temporada de ‘Got Talent’. La actriz, que tras haber dado a luz en abril del 2021 a su segundo hijo, decidió tomarse un año de descanso para disfrutar de la maternidad. Es ahora cuando vuelve al ruedo con un proyecto que le hace mucha ilusión.

Tal y como ella misma ha expresado a través de sus redes sociales, afronta este nuevo reto profesional muy «agradecida y emocionada». De esta forma, la actriz completará el jurado formado por Dani Martínez, Edurne y Risto Mejide.

En cuanto a esta nueva aventura profesional, la actriz explica que: “Me encanta Got Talent España. Es un formato que, como espectadora, me ha hecho alucinar y me ha emocionado mil veces. Mi padre es fan número uno del programa y fue con él con quien empecé a engancharme”, ha asegurado Paula Echevarría, afirman desde Mediaset.

“Reconozco que estoy un poco nerviosa. Got Talent España lleva ya varios años de éxito y mis compañeros llevan mucho tiempo juntos. Seré como la nueva alumna de la clase, pero les conozco a los tres, son geniales y estoy segura de que encajaremos a la perfección”, ha añadido la actriz.

Sobre sus compañeros, Paula expresa que «creo que con Dani me voy a reír mucho, que Risto me va a dar mucho cariño, porque a pesar de su fachada es muy amable y cariñoso, y que Edurne va a ser con la que más cosas en común voy a tener”.