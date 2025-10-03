Gloria Estefan reacciona en ‘El Hormiguero’ a la política migratoria de Trump: «Me da un poco de miedo»

El pasado jueves 2 de octubre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de la última entrega de la semana de El Hormiguero. De esta forma, fueron testigos de cómo Pablo Motos recibió en plató a una de las artistas más reconocidas en todo el mundo. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Gloria Estefan. La cubana se ha pasado por este programa con motivo del concierto que dará en la Plaza de Colón de Madrid el próximo domingo 5 de octubre, con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad. Debido a este día tan señalado, el de Requena no ha dudado en aprovechar la ocasión para hacer una pregunta muy concreta a Gloria Estefan. ¿En qué consiste, exactamente? En si considera que es importante reivindicar este día para los hispanos.

Ella lo tuvo claro: «Por supuesto. Necesitamos nutrir esos lazos que compartimos», comenzó diciendo la invitada del jueves de El Hormiguero. Lejos de que todo quede ahí, la reconocida artista quiso ir mucho más allá: «Tenemos que estar orgullosos de quiénes somos, de dónde venimos y de nuestros familiares», aseguró. Fue entonces cuando Pablo Motos se animó a hacer una nueva pregunta respecto a un asunto que tanto está dando mucho de qué hablar en la actualidad. «¿Qué significa hoy ser latino en Estados Unidos con la segunda presidencia de Donald Trump?». La invitada del programa de Antena 3 no tardó en dar una respuesta un tanto misteriosa: «Ay… interpreta mi silencio», comentó. Fue entonces cuando quiso añadir algo más: «Me da un poco de miedo, te lo digo de verdad».

«Voy con mi tarjeta de pasaporte por si acaso me escuchan hablar español y ocurre algo. Eso sería increíble, que me arresten por hablar español», comentó Gloria Estefan durante su visita al programa El Hormiguero. Además, quiso aclarar por qué es una situación que le «asusta» tantísimo: «No hay razón».

Respecto a este asunto, la invitada del programa presentado por Pablo Motos quiso sincerarse aún más: «Hay que tener siempre la inmigración legal y organizada, pero ver a las familias que están separando, maltratando a muchas personas, tirando a mujeres al suelo frente a sus hijos…. Eso me da miedo», expresó.

«Llevo viviendo muchos años allí y nunca he visto algo así», matizó. Además, durante su entrevista en El Hormiguero, Gloria Estefan quiso hacer hincapié en lo sumamente importante que es, precisamente, estrechar lazos con todos y cada uno de los acentos que puede llegar a tener el castellano.

«Hay que estar orgullosos de quienes somos y de dónde venimos», expresó. Todo ello mientras reivindicó los vínculos con España, a quien denomina «la madre patria». Poco después, se recordó la cita tan especial que tiene Madrid con Gloria Estefan: 5 de octubre en la Plaza de Colón, en un show gratuito que estará a la altura de lo que se espera de la reconocida artista. ¡Estamos convencidos de que no dejará indiferente a nadie!