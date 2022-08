Ortega Cano y Ana María Aldón se han convertido, inevitablemente, en protagonistas de la actualidad en el mundo del corazón. Sus rumores de crisis no hacen más que crecer, y muchos son los que han tenido que pronunciarse al respecto. Un claro ejemplo lo encontramos en Gloria Camila.

La nueva colaboradora del Fresh de Ya es mediodía ha aprovechado la oportunidad para defender a Ortega Cano tras las críticas recibidas por su reacción ante un reportero. “Una cosa es que vengan y te pregunten en la calle, y otra es que cojas la bici y el reportero esté corriendo detrás de ti”, comenzó diciendo Gloria Camila.

“Tú con la bicicleta y que no puedas ni dar un paseo o te graben las conversaciones que tienes en tu teléfono, que son privadas”, espetó la colaboradora de Ya es mediodía. Además, añadió: «Una cosa es hacer tu trabajo, que soy la primera que lo respeta y pedí perdón a los reporteros cuando mi padre se puso nervioso, y otra es que te acribillen a preguntas todo el rato”.

Suso Álvarez y Gloria Camila se enfrentan para aclarar qué ocurrió en casa de Ana María Aldón #YaEsMediodía16Ahttps://t.co/9x3uqRV4jf — Ya es mediodía (@yaesmediodiatv) August 16, 2022

Por si fuera poco, la hija de Ortega Cano ha terminado pronunciándose sobre la supuesta discusión que mantuvo con Ana María Aldón. Entre otras cuestiones, la joven quiso dejar claro que Suso Álvarez no presenció este enfrentamiento. Además, reconoció que dejó de seguir a la diseñadora en redes sociales tras su entrevista en Déjate querer.

Al fin y al cabo, Ana María Aldón aprovechó la ocasión para hablar sobre muchísimas cuestiones de la familia. Y eso es algo que no sentó nada bien a la colaboradora de Ya es mediodía. Por si fuera poco, el resto de colaboradores del programa quisieron saber si la joven cree que pueda haber una segunda oportunidad en este matrimonio.

“Yo solo sé que no sé nada. Yo me voy a ordeñar vacas, muy felizmente a recoger ‘moñigas’, y no sé lo que va a pasar”, respondió Gloria Camila, marcando distancias respecto a esta comentada polémica. Eso sí, quiso añadir algo más: «Que pase lo que tenga que pasar y que cada uno haga lo que tenga que hacer. Que hagan lo que les haga feliz a cada uno».