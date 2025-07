Gloria Camila reacciona en ‘Fiesta’ a las críticas de Kiko Jiménez: «Me parece deleznable»

No es ningún secreto que, a pesar del tiempo que mantuvieron una relación sentimental, Gloria Camila y Kiko Jiménez siguen sin encontrar la cordialidad. De hecho, aunque los dos sean colaboradores de Fiesta, no coinciden en plató. El andaluz se sienta los sábados, mientras que la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado hace lo propio cada domingo. A pesar de todo, siempre existen ciertas tensiones entre ellos, sobre todo por la manera en la que Kiko Jiménez aprovecha para cargar contra su ex pareja por cuestiones que nada tienen que ver con él. Todo comenzó el pasado sábado 26 de julio, cuando el ex novio de Gloria Camila se pronunció sobre el frente abierto de la joven con la madre y la hermana de Michu: «Si tú no quieres participar, no participas. Hablas con dirección y lo dices. Yo puedo tener un conflicto familiar, pero otra cosa es comercializar con una menor».

Así pues, este domingo 27 de julio, los espectadores de Fiesta fueron testigos de cómo Gloria Camila no solamente pudo visualizar las declaraciones de su ex novio, sino que se le brindó la oportunidad de responder en directo: «Lo que diga este hombre me da un poquito igual». Aun así, quiso aprovechar para pronunciarse: «El primero que ha estado hablando malamente de nosotros y aprovechando para subirse al carro ha sido él. Me parece deleznable». Lo que la hija de Rocío Jurado no esperaba es que Miguel Frigenti diese el paso de defender a capa y espada a su compañero Kiko Jiménez tras haber dado su opinión: «Es cierto que dos personas no discuten si uno no quiere. Hay parte de la audiencia que piensa lo mismo. Es una guerra mediática en la que se está usando algo como arma para echarse mierda los unos a los otros», aseguró el colaborador de Fiesta.

Como era de esperar, Gloria Camila se ha mostrado contundente con el tertuliano: «Miguel, te has perdido algún capítulo. Yo soy la primera que dice que no voy a hacer de la niña (…) Nosotros no hemos hecho nada», se defendió. Además, no tuvo reparos a la hora de quejarse de las constantes críticas de su ex pareja: «Cualquier mínimo momento es bueno para atacarme. ¿Qué más va a contar? Esta persona es el menor de mis problemas, tengo cosas más importantes que esto».

Fue entonces cuando la hija de Ortega Cano ha asegurado que responde a los constantes ataques por parte de la madre y hermana de Michu por respeto a la prensa del corazón y en los programas de televisión que considera. Unas palabras por las que Miguel Frigenti decidió volver a estallar.

Y lo hizo para defender a Kiko Jiménez, poniendo en igualdad de condiciones la profesionalidad del andaluz a la hora de colaborar en un programa: «Tiene una carrera comentando realities por él mismo, no es director del programa», espetó, haciendo que la tensión con Gloria Camila en directo aumentase de forma considerable. ¡Y no es para menos!