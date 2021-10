Luca Onestini y Cristina Porta se han convertido en la pareja del momento en ‘Secret Story’. Tras protagonizar recientemente un fuerte acercamiento bajo las sábanas, la pareja ha tenido su primera discusión en el reality. Gianmarco Onestini, que se encontraba presente en plató de ‘La casa de los secretos: Última hora’, ha visto las imágenes del enfrentamiento y no se ha mordido la lengua para dejar claro que hay varias cosas que no le gustan de Cristina Porta.

El detonante de la discusión de la periodista y el italiano ha sido sobre hacer la comida, momento en el que Cristina Porta ha soltado un dardo envenenado. «Conmigo no juegues a cambiar la película porque vas a quedar tú mal», declaraba. A pesar de ello, tras varios reproches ambos han llegado a un entendimiento y se han reconciliado.

Gianmarco: «Hay algunas cosas de Cristina que me hacen un poquito pensar» ¿Qué pensáis? 🔁 Estoy con Gianmarco

❤️ Gianmarco está exagerando #SecretUH11 pic.twitter.com/pYgnpDkiHE — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 20, 2021

Sin embargo, Gianmarco Onestini no termina de confiar en la periodista, y mucho menos en su actitud. El italiano ha explicado que la frase «si vamos a pelear la razón la tengo yo y tú vas a quedar muy mal» de Cristina, refiriéndose a la imagen que dejará Luca Onestini respecto a la audiencia, no le ha gustado nada. «Yo me preocuparía de solucionarlo no de: ‘Vas a quedar tú mal con la audiencia», comentaba al respecto.

Además, ha señalado que la polémica con el mensaje de Canales Rivera del que ha hablado Porta «ha sido otra cosa que me ha hecho pensar». Todo este tipo de situaciones en conjunto hacen que haya algunas «cositas» que no le hacen «tener una confianza plena» porque él es una persona que ha admitido que le gusta mucho «cuando alguien actúa de verdad».