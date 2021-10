El pasado martes tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Secret Story: cuenta atrás’. De esta manera vimos cómo no fue la mejor de las noches de Lucía Pariente, ya que se enfrentó a la Sala de la Verdad con Cristina Porta y Luca Onestini y, posteriormente, con Adara Molinero e Isabel Rábago.

Estos cuatro concursantes han podido conocer todas las cuestiones que Lucía Pariente ha dicho a sus espaldas. Desde mofarse del físico y de la carrera periodística de Cristina hasta criticar el concurso de Luca Onestini por no creerse en absoluto su relación con Porta. Es más, le ha llamado “imbécil”.

La periodista, al ver las palabras de su compañera en ‘Secret Story’, no tardó en reaccionar: “Lo primero que se me viene a la cabeza es que estoy súper orgullosa de la madre que tengo”. Cuando pretendía seguir con su discurso, alguien desde el plató no tardó en interrumpirla. Estamos hablando, cómo no, de Alba Carrillo.

Alba Carrillo es la mejor persona que conozco, la amo #SecretCuentaAtrás6 pic.twitter.com/4BG9MIfCrM — DANl (@dxnisuescun) October 19, 2021

“De los valores que me ha inculcado…” empezó diciendo Cristina Porta, viéndose cortada por la colaboradora de ‘Sálvame’ que no tardó en salir en defensa de su madre. A pesar de estar saltándose las normas, claro está: “¡Y yo también, y yo también!”. Es entonces cuando Lucía Pariente decidió hablar: “Claro que sí, hija. Yo también. Hablo yo, hija, tranquila”.

Carlos Sobera trató por todos los medios de tranquilizar a Alba Carrillo al ver cómo, en otro intento de Cristina Porta por mostrar su opinión, volvía a ser interrumpida. “De los valores que me ha inculcado… Bueno, si sigue hablando esta señora…”, aseguró la periodista. El presentador pidió, una vez más a Alba, que no interrumpiese el ritmo del programa.

De esta manera, Lucía Pariente obtuvo el turno de palabra: “Yo también me siento orgullosa de mí, sobre todo de decir lo que yo pienso sin ningún tipo de coacción”. Además, añadió: “Estos señores, que tienen muy bien estudiado el concurso”, refiriéndose a Luca Onestini y Cristina Porta. El italiano fue contundente: “Hablar de esta manera es una falta de respeto. Es vergonzoso hablar así de dos jóvenes que están compartiendo contigo la casa. Todo lo que se ve es bastante para describir a la señora Pariente”.