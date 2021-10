El pasado martes tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva gala de ‘Secret Story: cuenta atrás’, presentada por Carlos Sobera. Fue una de las entregas más completas que se recuerdan, ya que fuimos partícipes de momentos que serán difíciles de olvidar. Uno de los más sonados tuvo como protagonista a Alba Carrillo.

Todo comenzó cuando, en la Sala de la Verdad, Isabel Rábago y Lucía Pariente tuvieron un fuerte encontronazo. De esta manera, se han dicho absolutamente todo lo que piensan la una a la otra. A tal punto llegó el asunto que las concursantes tomaron la decisión de tomar caminos por separado dentro de ‘Secret Story’.

¡Pero no todo queda ahí! En un punto concreto del programa, las defensoras de las tres nominadas tuvieron que hacer un alegato contra alguna de las otras nominadas. Terelu Campos y Elena Rodríguez, defensoras de Isabel Rábago y Adara Molinero respectivamente, decidieron hacer un alegato para pedir la expulsión de Lucía Pariente. Lo que no esperaba nadie es que Alba Carrillo se sumara a esta petición.

¿Cómo os habéis quedado con el contraalegato de Alba Carrillo? 🔁 La boca al suelo

❤️ Lo veía venir#SecretCuentaAtrás6 pic.twitter.com/PxBAuh2N3u — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 19, 2021

Antes de entrar en directo en la casa de ‘Secret Story’, Alba Carrillo no pudo evitar romper a llorar. Y es que se sentía realmente traicionada por Isabel Rábago al ver el cara a cara que tuvo con su madre. A pesar de todo, sacó fuerzas para hacer el alegato que Carlos Sobera, como presentador, le pidió.

Una vez conectaron con la casa, la colaboradora de ‘Sálvame’ dejó sin palabras al todo cuando comenzó a decir lo siguiente: “Con todo el dolor de mi corazón creo que se tiene que ir mi madre porque me está costando mucho”. Lucía Pariente, mientras tanto, escuchaba a su hija con atención mientras ésta continuaba con su alegato: “No estás alegre, no estás feliz. Me duele y me está haciendo daño”.

Es entonces cuando Alba Carrillo fue más allá, dedicando un dardo envenenado a Isabel Rábago: “A mí este concurso ya me ha costado una amiga. Te pido, por favor, que no te acerques a Isabel. Que te vengas para casa el jueves si es posible porque para mí eso es más que un juego”. Un mensaje que Lucía Pariente esperaba de su hija, pero que ha dejado a Rábago completamente desconcertada: «Es el peor mensaje que he podido recibir, ya sabré cómo gestionarlo».