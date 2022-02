Georgina ha justificado su ausencia en las redes. La venezolana ha querido darse un descanso y ha compartido un significativo mensaje para justificar su desaparición de toda red social.

La cantante ha llegado a visitar algunas de las salas más importantes de nuestro país, lo que la ha mantenido ocupada hasta finalizar el año. Ahora es cuando ha reaparecido en sus perfiles de redes sociales, las cuales llevaba sin comentar nada durante varias semanas.

Georgina ha querido dar explicaciones sobre por qué apenas está compartiendo contenido con sus fans. «Esta es mi cara después de comerme medio litro de helado de leche merengada, una tarde de domingo. Hace mucho que no comparto fotos, ni vídeos», comenzaba escribiendo la intérprete en la publicación de Instagram.

«Desde hace un tiempo me está costando volver al ritmo frenético, entusiasta y motivador que requieren las redes. Podría decir que me estoy dando un tiempo, aunque lo más gracioso de todo es que seguramente nadie se haya dado cuenta. Por eso mismo prefiero estar más centrada en mis días en casa, disfrutando con los míos», continúa explicando la joven.

«Dejaré que poco a poco me vuelvan las ganas de estar más presente. Tengo cosas bonitas que contar, todo a su tiempo. Estoy más inspirada que nunca, aunque no lo parezca. Nada; que me apetecía compartir esto por aquí. ¡Los quiero!», ha rematado Georgina al final de su discurso.

Lo cierto es que solo queda por saber cuándo se estrenará el nuevo álbum de la cantante, el cual recogerá todas las canciones que ha ido adelantado a lo largo del 2021.

De momento, la cantante se subirá al escenario el próximo 4 de marzo en Madrid. Será en la Sala Morocco y las entradas continúan a la venta. Además, también hay disponibles pases para el concierto de Georgina en Alicante.