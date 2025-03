El pasado viernes 28 de febrero, Aitana sorprendió a todos y cada uno de sus seguidores con el lanzamiento de un documental, titulado Metamorfosis, en la reconocida plataforma de streaming Netflix. Como no podía ser de otra manera, tal y como se esperaba, este proyecto que consta de seis capítulos ha tenido una gran repercusión. Entre otras cuestiones, porque Aitana no ha dudado un solo segundo en abrirse en canal, dando a conocer la otra cara de la fama. A su vez, la joven se ha sincerado al máximo sobre diversas cuestiones personales, como su depresión o su relación y posterior ruptura con el cantante colombiano Sebastián Yatra. Motivos más que suficientes para que varios compañeros, como es el caso de Gema López en el programa Espejo público, no hayan dudado un solo segundo en compartir su opinión sobre este documental que, desde luego, no está dejando absolutamente indiferente a nadie.

Este paso que ha dado Aitana no ha estado exento de críticas. Al fin y al cabo, en numerosas ocasiones, la cantante ha pedido a la prensa que deje de hablar de su vida privada. Algo que contrasta con lo que refleja en Metamorfosis, donde se pronuncia sobre diversas cuestiones que tienen estrecha vinculación con todo aquello que siempre ha querido proteger. Así pues, en Espejo público, han querido hacer un repaso a algunos de los comentarios que se han hecho sobre este documental a través de redes sociales. Fue entonces cuando, en directo, tanto Gema López como la gran mayoría de compañeros no tuvieron ningún tipo de reparo a la hora de mostrarse de acuerdo con varias de las críticas negativas. Es más, quisieron compartir con todos los espectadores su opinión sobre el estreno de este documental en la mencionada plataforma de streaming.

Acompañada de compañeras como Laura Fa y Lorena Vázquez, la que fuese colaboradora de Sálvame fue la primera en pronunciarse en el programa de Antena 3: «Ha presentado su documental y en él habla de la depresión, de sus miedos y de sus manías. Nos sorprende, tan solo tiene 24 años y una vida que no sabemos si es real o ficcionada para vender más».

Laura Fa, por su parte, se mostró de acuerdo con su compañera. Es más, quiso ir mucho más allá sobre este asunto: «Está llena de contradicciones. Teniendo en cuenta que hemos visto el documental de Bisbal, tú ves el de Aitana y son dos mundos totalmente diferentes y venden cosas totalmente diferentes a pesar de que los dos se dedican a la música».

Respecto a las constantes peticiones de Aitana para que la prensa no hablase de su vida privada, Lorena Vázquez quiso hablar: «Madre mía, si decía que no quería que hablásemos de su vida privada y ella habla en varios capítulos absolutamente de todo. Hemos vivido la relación sentimental con Yatra desde dentro».

Gema López, para cerrar este tema, quiso hacer hincapié en una de las cuestiones que más se ha repetido entre los comentarios sobre Metamorfosis: «Insisto, hay quien duda de la veracidad de muchos de los episodios que ella cuenta». Y explica: «Piensan que hay una parte ficcionada, que con 24 años alguien no ha podido vivir tantísimo y esto es un producto más a vender por Aitana».