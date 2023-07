El pasado viernes 30 de junio pudimos disfrutar de la Gala 14 de la décima edición de Tu cara me suena. Además de ver cómo Jadel se alzaba con la victoria tras una icónica imitación de Duffy, supimos que Miriam Rodríguez era la primera finalista de la edición. Por si fuera poco, disfrutamos de una noche mágica con actuaciones que quedarán en el recuerdo. Una de ellas emocionó especialmente a Chenoa.

La artista y jurado de Tu cara me suena se quedó sorprendida al saber que Andrea Guasch y su marido Roco aceptaron el reto de imitarla a ella y a David Bisbal con la canción Escondidos. Como no podía ser de otra manera, los dos hicieron un trabajo absolutamente excepcional. Tanto es así que la mallorquina reconoció haberse quedado sin palabras.

“Lo más importante es que os queréis, y eso se nota. Para esta canción, si no hay amor, no se puede hacer, así que enhorabuena”, comenzó diciendo la que fuera concursante de la primera edición de Operación Triunfo. El público de Tu cara me suena, como no podía ser de otra manera, no tardó en pedirle que la cantase, pero ella se negó en un principio.

Eso sí, quiso hablar de lo complicado que es interpretar Escondidos: “Es muy difícil. Es una canción que yo creo que a todo el mundo le ha gustado mucho. Es muy bonita. Pero aparte, lo más importante, es cómo os miráis”. Manel Fuentes quiso saber cómo se había sentido al ver esta actuación.

Chenoa no tardó en responder: “Me ha impactado muchísimo verla a ella, cuando la he visto bajar porque se parece mucho, el vestido es clavado y se ha estudiado los gestos. Todos mis respetos”. El público en plató seguía pidiendo que la artista interpretase este tema. Finalmente, aceptó: “Lo hago con mucho amor, porque le tengo respeto a mi pasado. Al final es mi vida, que la trato con mucho amor. Y 20 años después, estoy aquí”.

El que no tardó en hablar fue Àngel Llàcer que, antes de ser el Presidente del jurado de Tu cara me suena, fue profesor de la Academia de la primera edición de Operación Triunfo: “¡Esta canción es historia de España!”, exclamó. Respecto a Escondidos, quiso ir más allá: “Yo estaba allí y lo vi. Esta canción se la pusimos porque ellos estaban enamorados, pero no lo decían a nadie pero todos lo sabíamos”. Es entonces cuando Chenoa confirmó un dato que muchos no sabían: “También tenemos que decir que el plató donde se cantó Escondidos es este. ¡Se cantó aquí!”. ¡Qué bonito recuerdo!