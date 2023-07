‘Tu cara me suena’: Jadel gana la Gala 14 y conocemos el nombre de la primera finalista

El pasado viernes 30 de junio pudimos disfrutar de la Gala 14 de la décima edición de Tu cara me suena. Como no podía ser de otra manera, todos los concursantes volvieron a hacer disfrutar a la audiencia con imitaciones que, desde luego, van a ser difíciles de olvidar. ¡Son auténticas estrellas!

Debemos recordar que, el pasado viernes 23 de junio, fuimos testigos de una magnífica Gala 13, cuya victoria fue para Miriam Rodríguez tras una perfecta imitación de Anastacia. A pesar de haber ganado los 3.000 euros del premio, la gallega quiso entregárselos a su compañero Agustín Jiménez. ¡Fue todo un detallazo!

¡Aún estamos flipando con la actuación de Miriam Rodríguez! 🤯 Líder del ranking en la recta final de #TCMS. 💥 https://t.co/bUcpyBhQYj — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) June 26, 2023

Una semana después, hemos podido disfrutar de un nuevo programa de la décima temporada de Tu cara me suena en Antena 3. La primera actuación de la noche fue la de Josie, que consiguió dejarnos sin palabras al meterse en la piel de Sapito con El baile del sapito, mientras que Miriam Rodríguez volvió a brillar con luz propia. En esta ocasión, siendo SIA en Alive.

La tercera concursante de Tu cara me suena 10 en subirse al escenario fue Susi Caramelo, que disfrutó muchísimo al meterse en la piel de Anitta con Envolver. Todo ello mientras Agustín Jiménez tuvo la oportunidad de imitar a Fernando Esteso en Soy un vividor. Al haber obtenido la casilla “Training VIP”, el propio actor dio al concursante unas claves para poder imitarle a la perfección.

La quinta actuación de la noche fue la de Merche, que volvió a sorprender a la audiencia con una gran actuación de Karol G con la canción El Barco. El siguiente en actuar fue Alfred García, que volvió a demostrar que es un gran artista tras una perfecta imitación de Extremoduro con la canción So payaso.

Anne Igartiburu continuó superándose una gala más. En esta ocasión, metiéndose en la piel de María Dolores Pradera en la canción El tiempo que te quede libre. Todo ello mientras Jadel volvió a marcar la diferencia. Y es que el canario dejó a todos sin palabras con su imitación de Duffy, con la exitosa canción Mercy.

Una de las grandes actuaciones de la noche la protagonizaron Andrea Guasch y su marido Rosco. La artista no dudó en invitarle para imitar a Chenoa y David Bisbal en Escondidos. Momento que la propia Chenoa aprovechó para hacer una inesperada confesión. La última actuación de la noche fue la de Carmen Morales, invitada de la noche, que tuvo la oportunidad de imitar a Gloria Stefan con la canción Con los años que me quedan.

Acto seguido, se procedió a la votación tanto del jurado como del público. La tercera posición de la noche estuvo repartida entre Merche y Andrea Guasch, con un total de 18 puntos. El segundo puesto fue para Miriam Rodríguez (21 puntos) mientras que la victoria fue para Jadel, con pleno de 12 del jurado y del público (24 puntos). A pesar de todo, el canario quiso entregar los 3.000 euros del premio a su compañera Anne Igartiburu.

¿Quién es la primera finalista de Tu cara me suena 10?

Tras contabilizar los nuevos puntos, Manel Fuentes confirmó que llegaba el momento de conocer el nombre del primer concursante que pasaba a la final de la décima edición de Tu cara me suena. Con un total de 281 puntos, ¡Miriam Rodríguez se convierte en la primera finalista de esta temporada!

¿Qué artistas imitarán en la Gala 15 de Tu cara me suena 10?

Tras conocer el nombre del ganador del nuevo programa y de la primera finalista de la edición, los concursantes se enfrentaron al temido pulsador. Josie obtuvo la casilla de “Trae un amigo” para imitar a Thalía y Maluma, mientras que Susi Caramelo tendrá que enfrentarse al reto de meterse en la piel de Katy Perry.

En cuanto a Agustín Jiménez, descubrió que tendrá que imitar a Jorge Negrete. Anne Igartiburu, en cambio, tendrá que ser nada más y nada menos que Bad Bunny. Alfred García tiene como objetivo volver a superarse, en esta ocasión imitando a Elvis Presley. Merche, en cambio, será Paloma San Basilio. Andrea Guasch cumplirá el sueño de imitar a The Bangles mientras que Jadel será Raphael. Miriam Rodríguez, al estar clasificada para la final, no ha tenido que enfrentarse al pulsador, sino que ha escogido imitar a Jennifer Lopez. ¡Qué gran gala de Tu cara me suena nos espera la próxima semana!