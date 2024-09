Frank Cuesta anuncia el final de su calvario con el santuario: «Yuyee eligió el dinero»

Ha sido uno de los asuntos más comentados del verano y por fin llega a un final feliz después de muchas discusiones y todo tipo de acusaciones entre toda la familia. Frank Cuesta ha conseguido salvar su santuario de animales después de que Yuyee, su ex mujer, le pidiese una gran cantidad de dinero por él, primero para alquilarlo y después por su compra. En medio de este enfrentamiento están los hijos de la pareja, que se han posicionado del lado de su padre y no han dudado en criticar a su madre y a su nueva pareja por el estilo de vida que llevan y por lo mal que se están portando en este momento. Para felicidad de todos sus seguidores, después de conseguir el dinero necesario para su compra, Cuesta ya ha podido firmar los papeles del cambio de nombre, por lo que ahora son sus hijos los que tienen el control del lugar en el que ha puesto todos sus esfuerzos desde hace años.

Después de semanas en las que ha realizado interminables directos para recaudar fondos y de conseguir una enorme donación gracias a The Grefg de 50.000 euros extra de su bolsillo, ha llegado el momento de oficializar el cambio. Todo debía haber ocurrido ayer martes, pero la tailandesa no se presentó a la firma, dejándolo todo en manos de su abogado. Tal y como contó Cuesta, una operación así no se puede hacer si no están los interesados presentes en la firma, por lo que todo apunta a que se trataba de una nueva provocación y una forma de alargar más este proceso que ya ha roto a la familia. Por suerte, este miércoles sí que ha acudido a la hora acordada junto a su pareja y ahora sí que Frank puede decir alto y claro que el santuario está a salvo.

Pese a que debía de estar contento, lo cierto es que el que fuera presentador de Frank de la jungla ha vivido uno de los momentos más feos que recuerda por lo deteriorada que está la relación de Zorro con su madre. «Ella ha venido con abogado, una asistente y Ratta (el nombre real de la pareja de Yuyee)», ha ido contando antes de dejar claro que «el nombre le viene al pelo» por su comportamiento en todo este asunto.

Como padre le ha dolido «ver a un hijo que no quiere ni mirar a su madre, que ella no hace ningún gesto por su hijo, todo es como muy serio, la pareja está encima todo el rato… mirando los papeles. Yo me he apartado y no he dicho nada». Justo después de la firma de los contratos y las transferencias se ha vivido otro episodio incómodo cuando la ex mujer de Cuesta y su nueva pareja han llamado a la Policía para pedir protección porque pensaban que les iban a agredir.

Según cuesta el ex entrenador de tenis, ahí es donde su hijo Zorro se ha quedado muy sorprendido por lo que estaba pasando. «Que lleguen a este punto de paranoia ya es que están muy mal de las cabezas», esa ha sido su frase al vivir ese momento.

NOTICIA EN ELABORACIÓN