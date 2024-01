Francia Raisa se sincera: ¿se arrepiente de haberle donado un riñón a Selena Gomez?

Hace aproximadamente un año, la amistad entre Selena Gomez y Francia Raisa se desmoronó y, no ha sido hasta hace el verano pasado que retomaron el contacto. Ahora, que ya ha pasado un tiempo, la actriz ha confesado si volvería a donarle un riñón a la cantante. Las dos amigas se distanciaron a raíz de un comentario de Selena que le sentó mal a su amiga.

Todo comenzó cuando la cantante aseguró que su única amiga de la industria era Taylor Swift. Tras esta afirmación que debió sentarle mal a la actriz, le dejó de seguir en redes sociales. Esta situación resonó mucho, ya que, años atrás, la intérprete le donó uno de sus riñones a la cantante, por lo que era una amistad bastante significativa.

Francia Raisa reveals she does not regret donating her kidney to Selena Gomez:

«And obviously, you know, I gave the girl a kidney so everyone felt a certain way and I was asked for years and years and years, ‘Do you regret it?’ and I was like, ‘No, the relationship has always… pic.twitter.com/i76uRG9NNN

