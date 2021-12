Un día más, las puertas del restaurante de ‘First Dates’ se abren para recibir a nuevos comensales que llegan con ganas de conocer a su media naranja. Uno de los protagonistas de la noche fue, sin lugar a dudas, Xabier. El vizcaíno afirmó que “a mí Cupido me ha escupido, porque no me llega el amor”.

En su presentación, dejó claro que “quiero mis derechos por ser persona guapa, aporto a la humanidad buena imagen”. Además, añadió: “Imaginaros que los extraterrestres nos están viendo desde arriba y ven todo gente fea, pues no van a querer bajar”. Unas afirmaciones que, desde luego, no dejaron indiferente a nadie.

Carlos Sobera pidió a Xabier que se definiera, por lo que respondió lo siguiente: “Soy un travesti bohemio con actitud de niñata. Me gusta el ‘niñateo’”. El presentador de ‘First Dates’ quiso que explicara ese término tan peculiar. El vizcaíno fue contundente: “Es de gente joven, no lo vas a entender Carlos. Es de Generación Z”. Sobera se quedó sin palabras, aunque hizo la siguiente afirmación: “¡La madre que me parió!”.

La cita de Xabier fue Julen que, en su carta de presentación, desveló la curiosa manera en la que desveló cuál era su condición sexual. “Cuando salí del armario lo anuncié en redes sociales porque colgué una foto con mi novio de entonces y todo el instituto se enteró”, reconoció. Además, el bailarín añadió que “a mi madre le escribí una carta porque soy bastante tímido en casa y me cuesta contarle las cosas”.

Julen, nada más entrar en el local, bailó con Xabier: “Menuda reina, ¡ha venido aquí a darlo todo!”. Los dos se dispusieron a cenar, por lo que el vizcaíno terminó tomando la palabra para recordar que «los guapos tendrían que tener más derechos”. Lejos de que todo quede ahí, dejó claro que “Paris Hilton debería ser la presidenta de Estados Unidos. No tiene talento pero tiene carisma, y eso es muy importante”.

Xabier quiso ir más allá en este asunto: “Paris es como Jesucristo. Ha inventado muchas cosas: a los gays, las rubias, el selfie, a las Kardashian… ha inventado todo. Yo si Paris Hilton me quiere escupir, que me escupa”. Poco después, los dos comensales fueron al reservado para tomarse el postre. De un momento a otro, se besaron apasionadamente.

Eso sí, el bailarín reconoció que “he sentido que estaba besando a una amiga estando de fiesta”. Tras la sorprendente y peculiar cena, Xabier reconoció que sí quería tener una segunda cita con Julen. A pesar de todo, éste no quería volver a quedar con el vizcaíno por una razón: “Físicamente no me ha atraído del todo”. Lo cierto es que Xabier no se ha tomado muy bien sus palabras, tanto es así que le ha dicho que le va a llevar a Tanzania “a que te coman los leones por decirme que no”.