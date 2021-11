Con tanto años en la parrilla televisiva española es extraño que algo inédito ocurra en ‘First Dates’, pero para sorpresa de todos así ha sido. Una noche más el programa de Cuatro abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde María se convirtió en el centro de todas las miradas por sus inesperadas declaraciones.

Al verla, el presentador Carlos Sobera se sorprendió por su increíble forma física. «Ayuno muchísimo. Fui vegana, luego crudivegana y liquidariana. Dos años enteros sin comer nada sólido. Para venir aquí no he comido nada, sólo he bebido. Bebo agua de coco, mi propia orina… Orinoterapia. Se llama looping», le explicó María. Unas palabras que dejaron completamente sorprendido al conductor del programa.

Para cambiar un poco de tema, Sobera le preguntó sobre los hombres. «Hay tres cosas que consideramos normales y son enfermedades. El sexo, se nos acumula la caca en el vientre. El estreñimiento. Esto se congestiona. Los parásitos son capaces de dominar tu voluntad y hacerte tirarte a un río, y cuando estás muerto se salen los parásitos», agregó la comensal.

«¿Pero esto qué tiene que ver con el sexo?», la interrumpió curioso Carlos Sobera. «Al ayunar dos años a líquidos se me fue el deseo sexual y la regla. La regla es una enfermedad. El tercer error o enfermedad es el dormir», apuntó María. Y es que, María explicó que su estilo de vida es completamente diferente al que lleva la mayoría de la gente y que por ello pueden pensar que es «rara»..

«Por no comer no es que no tenga energía, tengo exceso de energía y me cuesta encontrar amigos que me sigan el ritmo y he optado por Erasmus, jóvenes o nómadas digitales que salen por la noche…», señaló. Pero eso no fue lo más impactante de la noche, ya que su cita con Rafael también dejó al comensal anonadado.

María: «Si tienes una enfermedad… ¿Qué tienes que hacer?» 🤔 La respuesta de María se limita a una sola palabra… 💩😱 #FirstDates29N @firstdates_tv pic.twitter.com/ue549hVWbu — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) November 29, 2021

«Esta historia va a tener que circular por metros y metros de intestino hasta que salga por el ano. Te lo quiero poner bien gráficamente. Esto como se queda estancado dentro de tu cuerpo provoca la caca olorosa, los pedos, el sobaco oloroso… ¿Si tienes una enfermedad qué es lo que tienes que hacer? ¡Cagar!», le explicaba la mujer a su cita mientras comía con las manos y se frotaba la comida por el cuerpo.

«No sigas así… me estás asustando», le pidió Rafael. Y es que el comensal no sabía que hacer al respecto. Eso sí, lo que está claro es que la elección del equipo de ‘First Dates’ para su cita lo sorprendió con creces.