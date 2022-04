El pasado jueves 28 de abril tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘First Dates’. Una vez más, diversos comensales llegaron al restaurante más famoso de la televisión con ganas de encontrar a su media naranja. Una de las grandes protagonistas fue, sin lugar a dudas, Vanesa. Su gran cantidad de tatuajes dejaron completamente en shock a Lidia Torrent.

La murciana, nada más entrar al local, reconoció que estaba “muy nerviosa”. Es más, no tardó en abrazarse a la camarera de ‘First Dates’ para conseguir tranquilizarse un poco. La modelo, a su vez, explicó que “llevo el 80% de mi piel tatuada. No voy a llegar al 100% porque voy a dejar la cara tal cual está, pero es que es un estilo de vida”.

Por si fuera poco, añadió: “Empecé hace muchos años, no es una moda. Los necesito y me gustan”. Vanesa, a su vez, dejó claro lo siguiente: “Una chica como yo no se suele ver muy a menudo, y si a eso le sumas el tamaño de mi cuerpo… Creo que le impongo a los hombres”. De esta manera, reconocía que llegaba al programa para encontrar “un buen amigo, no una pareja estable”.

“Quiero algo más abierto porque el tema del sexo es importante, y debería serlo para todos”, comenzó diciendo la comensal de ‘First Dates’. “Es un estímulo, una descarga, es necesario. La persona que esté conmigo le tiene que gustar, que descubramos cosas nuevas”, añadió. Su cita para esa noche fue Pedro, un tatuador que se presentó de la siguiente forma: “Quiero vivir, quiero sentir y quiero estar siempre feliz”.

Nada más ver a Vanesa, Pedro no pudo evitar sincerarse: “Es súper atractiva, una chica que entrena… ¡Y me encantan los cuerpos musculados! Un bombón”. Una vez pasaron a la mesa para cenar, llegaron a la conclusión de que a los dos les fascinaba el deporte. Es más, la murciana reconoció que llegó a competir en crossfit durante cinco años.

El barcelonés, por su parte, quiso sincerarse sobre un aspecto físico de su cita: “Va un poquito demasiado tatuada para mi gusto”. De un momento a otro, Vanesa hizo la siguiente confesión: “Soy muy de juguetes. De hecho, tengo tres modelos de Satisfyer diferentes”. Pedro se quedó sin palabras: “¿Hay tantos? ¡Joder!”.

En la decisión final, la murciana reconoció que quería tener una segunda cita con Pedro: “Es muy divertido y tenemos muchas cosas por descubrir”. Lejos de que todo quede ahí, el barcelonés también quiso tener esa segunda cita: “Me ha parecido una chavala encantadora y tengo que hacerle un tatuaje”. Parece que, en esta ocasión, ¡el amor ha triunfado en ‘First Dates’!