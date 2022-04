El pasado miércoles 27 de abril tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘First Dates’. Por lo tanto, conocimos a nuevos comensales que llegaban al restaurante más famoso de la televisión, con ganas de conocer a su media naranja. Una de las que más llamó la atención fue, sin lugar a dudas, Denisse.

Esta chilena de 39 años tan solo llevaba un par de meses en España junto a su hijo. La comensal reconoció que, nada más llegar a nuestro país, vio ‘First Dates’ en la televisión y le fascinó. Por ese mismo motivo no dudó un solo segundo en apuntarse al casting. Carlos Sobera, por su parte, quiso saber el motivo por el que decidió venirse a vivir a España.

Para sorpresa del presentador, Denisse reconoció que su objetivo era “huir” de una situación que ocurrió en su país. “Me casé en Chile y mi matrimonio duró 8 meses, él era una persona pública”, comenzó diciendo la comensal de ‘First Dates’. Es entonces cuando reconoció que su ruptura fue todo un escándalo en Chile: “Lo pillé mordiendo la almohada. De un día para otro lo pillé con un hombre y acabé mi matrimonio”.

Después de contar esta sorprendente historia, era el momento de conocer a su cita para esa noche. Se trataba de Ángel, un ibicenco de 39 años que no dudó en compartir su primera impresión con Denisse: “Me gusta, quiero conocerla”. A pesar de todo, el hombre sí que notó algo raro en la comensal nada más tener esa primera toma de contacto: “Cuando me ha visto se ha echado hacia atrás, no se ha levantado para saludarme”.

Una vez en la mesa, Ángel no consiguió remontar la situación. Y más aún cuando hizo saber a Denisse que tenía “rasgos chulos”. A la chilena le sonó bastante mal ya que, en su país natal, eso es algo malo. Aun así, la mujer quiso comentarle su traumática experiencia con el matrimonio: “Me casé en 2018 y me divorcié en 2018, siente años de noviazgo y me di cuenta que le gustaban los hombres”.

Por ese mismo motivo, Denisse quiso preguntar al ibicenco si, alguna vez, le habían “soplado la nuca”. Es entonces cuando él se sinceró: “Nunca he tenido una experiencia homosexual, pero lo prohibido me gusta”. En la decisión final, Ángel tuvo claro que le encantaría tener una segunda cita con Denisse pero ella le rechazó, algo que molestó al ibicenco: “Todo el mundo me va a recordar como al que dijeron que no”.