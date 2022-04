El pasado martes 26 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘First Dates’, exitoso programa de Cuatro. Cada vez son más los comensales que no dejan pasar la oportunidad de acudir al restaurante más famoso de la televisión para encontrar a su media naranja. Sea como sea, ¡siempre nos sorprenden con sus historias!

Una de las protagonistas de la última entrega fue, sin lugar a dudas, Paqui. La comensal no dejó absolutamente indiferente a nadie con el look que escogió para la ocasión. Tanto es así que Carlos Sobera hizo el siguiente comentario, nada más verla entrar al restaurante: “¡Qué sexy vienes!”.

Paqui, como suele ocurrir con los comensales, quiso definirse: “Soy muy activa y yo necesito un hombre que me atraiga sexualmente lo más”, aseguró. Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: “Yo soy muy visual. Necesito que la persona me entre por la mirada”. Su cita para esa noche fue Germán.

Una soltera muy visual, el gusto por la cultura y un intento de no perder la noche 🤔 Las nuevas parejas de #FirstDates26A ya han reservado su mesa. ¡Nos vemos en una hora! ❤ pic.twitter.com/I5SYEeispv — First Dates (@firstdates_tv) April 26, 2022

El comensal, incluso antes de saludar al propio Carlos Sobera, se quedó completamente sin palabras al ver a Paqui esperándole en la barra. Al ver su reacción, el presentador quiso saber si se había enamorado de la mujer que iba a ser su cita esa noche. Él no tardó en responder: “Yo creo que ya me ha dado un toque…”

Mientras que Germán estaba completamente encandilado, Paqui reconoció no haber sentido lo mismo: “Cuando yo lo he visto he pensado, sinceramente, que no era el hombre de mi vida”. Además, añadió: “No me ha atraído por ninguna parte”. Germán, visiblemente entusiasmado, se sinceró al respecto: “He pensado que era para mí. Me ha gustado mucho, la primera impresión me ha encantado”.

En la decisión final, Germán aseguró que sí tendría una segunda cita con Paqui: “Y una tercera, cuarta, quinta… para conocerte como mujer y como persona, en todos los aspectos”. La comensal fue completamente honesta: “No tendría una segunda cita con él. Me ha parecido un hombre genial pero me hace falta el feeling”. Parece que el amor no ha triunfado en esta ocasión.