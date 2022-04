El pasado lunes 25 de abril pudimos disfrutar de la primera entrega de ‘First Dates’ de la semana. Por lo tanto, tuvimos la oportunidad de conocer a nuevos comensales que llegaban al restaurante más famoso de la televisión con muchas ganas de conocer a su alma gemela. Una de las grandes protagonistas fue, sin lugar a dudas, Elisabeth.

Y es que no es ningún secreto que, a pesar de ser solamente el presentador de ‘First Dates’, Carlos Sobera suele romper muchos corazones. Eso fue lo que ocurrió con Elisabeth, que no pudo evitar caer rendida a los pies del vasco nada más entrar al restaurante. ¡Y no tardó en hacérselo saber!

Todo comenzó cuando Juan Antonio cruzó las puertas del restaurante. En su presentación, aseguró lo siguiente: “Soy anormal, un tío muy raro. Me gusta hablar y divertirme, de pasármelo bien aunque esté jodido. Siempre busco una sonrisa”. El barcelonés hizo saber a Carlos Sobera que sus compañeros de trabajo fueron los culpables de que participase en el programa.

¿Te puedes recuperar de un 10-0? 😱 Esta noche en @firstdates_tv salimos de dudas 😉 #FirstDates25A ❤ pic.twitter.com/ZNQputI86s — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) April 25, 2022

Su cita fue Elisabeth, que se quedó absolutamente prendada del presentador en cuanto le vio en persona: “Yo es que te quería a ti”, reconoció la comensal. Lejos de que todo quede ahí, quiso ir más allá: “Me he enamorado. Ya sé que no puede ser pero… ¡Es guapísimo!”. Juan Antonio, quien se encontraba en la barra, fue consolado por Matías Roure: “Los hombres de pelo blanco están de moda”.

El mozo de almacén respondió: “Evidentemente, no hay color. Aunque yo tengo un tipazo, porque solo hace falta verme que estoy desarrollado por los dos lados… Pero el señor Carlos Sobera es el señor Carlos Sobera”. Nada más ver a su cita, el barcelonés se sinceró: “Me lo voy a tener que currar porque es una señora… pero yo creo que la batalla la tengo ganada”.

Lo cierto es que el mozo de almacén se equivocó de lleno. Y es que no tenía ni idea de lo que pensó Elisabeth nada más verle: “No me ha gustado a primera vista. Se le ve una persona divertida, pero he visto algo que no me ha gustado”. Una primera impresión que se confirmó en la decisión final. Juan Antonio sí que estaba dispuesto a tener una segunda cita tras ‘First Dates’ pero Elisabeth no tardó en rechazar la propuesta: “Me lo he pasado bien pero no me gusta”.