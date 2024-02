‘First Dates’: el tremendo descuido de una soltera en plena cita que no ha pasado desapercibido

First Dates continúa brillando en el prime time de Cuatro. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en una de las emisiones diarias más vistas por los espectadores, y las cifras de audiencia lo demuestran. Por ello, no es de extrañar que solteras como Estefanía hayan decidido sumarse a la aventura del amor.

La comensal se presentó en el programa como una mujer detallista, pero sin llegar al extremo del romance. Ha tenido varias relaciones serias, pero ninguna ha llegado a término. De hecho, tuvo una boda prevista. «Tengo dos vestidos reservados», pero la cosa «se desgastó».

💘 ‘First Dates’ (9,2% y 1.263.000) 💘 LO MÁS VISTO DE @cuatro 💘 SEGUNDO MEJOR SHARE en jueves de la temporada 💘 SUPERA a su competidor pic.twitter.com/6pwLGSXGGD — Mediaset España (@mediasetcom) February 16, 2024

Busca a un hombre fiel y que le haga vivir la vida. Debido a ello, y a sus requisitos, el equipo del programa le presentó a Ignacio. El comensal se presentó como una persona vergonzosa que necesita su espacio personal y a la que no le gusta mucho el contacto físico.

La primera impresión entre ambos fue bastante positiva, pues Estefanía quedó deslumbrada con los ojos del soltero. Durante la velada, ambos fueron hablando de diversos temas para saber qué gustos tenían en común y los que no. Por ello, la mujer le explicó que estaba acudiendo a terapia con el objetivo de resetear su vida y le estaba sentando fenomenal.

Un tema que Ignacio comprendió a la perfección, pues él llevaba cuatro años en terapia y le ha ayudado mucho para reforzar su autoestima. En el ámbito amoroso el comensal le explicó que llevaba tres años sin pareja, un tiempo que le pareció excesivo a la mujer. Pues, ella lleva sola seis meses.

El desliz de Estefanía en la pista de baile

La velada estaba marchando a las mil maravillas, y los rostros de los solteros fueron un claro reflejo. Por ello, no dudaron en animarse a bailar en la pista de baile de First Dates. Pues, Estefanía consideraba que no hay mejor manera para que dos cuerpos entren en contacto.

Pero, la emoción de la soltera provocó que tuviese un pequeño problema de vestuario sin darse cuenta. ¿Qué le ocurrió? Sin verlo venir, se le salió un pecho del top, motivo por el que Ignacio quiso prevenirla. «Se te ve una teta», le dijo.

Al concluir la cita, en la decisión final de First Dates, el soltero lo tuvo claro. Le encantaba el cuerpo de Estefanía, pero su rostro no le llegaba a convencer del todo. Por ello, le hizo saber que no quería tener nada romántico con ella.

Pero, siendo consciente de que tenían muchas cosas en común, le dijo que podían ser amigos. Una propuesta que la soltera aceptó, pues estuvo de acuerdo con él. De esta manera, la pareja de comensales abandonó el local de Cuatro de la misma manera en la que llegaron: solteros.