La sorprendente pregunta de un comensal a su cita de ‘First Dates’: «¿Para qué mierda has venido aquí?»

Juanjo y Gabriel han decidido acudir al restaurante de First Dates en busca del amor a sus 50 años -ambos rondan esta edad- y parece que Cupido ha acertado esta vez. El humor ha sido el protagonista de este encuentro que ha sido uno de los más aplaudidos por los espectadores en redes sociales.

Para mantener las formas en este primer encuentro los dos han decidido acudir sin gafas, un gesto muy coqueto que les ha dado más de un problema. A la hora de leer la carta de la cena ninguno acertaba a ver bien lo que ponía en el menú, por lo que rápido han descubierto sus secretos.

Juan era el primero en admitir que no veía nada, a lo que Gabriel no ha dudado en responder igual: «Qué te crees que me pasa a mí, estoy esperando a que tú me la leas». En ese momento todo apuntaba ya a que había química y que la cita podía terminar en algo más, pero quedaba mucha noche por delante.

Juan le reconoce a su cita que no lee la carta de #FirstDates27D y se lleva una sorpresa: “Yo tampoco, estoy esperando a que tú digas algo”https://t.co/FbAESIhPCZ — First Dates (@firstdates_tv) December 27, 2023

Gabriel confesaba que que había tenido tres relaciones largas que han acabado mal, igual que Juan, que durante 10 años ha preferido no salir con nadie tras enormes desengaños: una de sus parejas estaba casado con otra persona y la otra mantenía una relación con una mujer al mismo tiempo que con él.

Entre broma y broma, Gabriel ha lanzado una bomba al decir que está soltero por decisión propia. Eso sorprendió a Juanjo, que no entendía qué estuviera en First Dates: «¿Entonces, para qué mierda has venido aquí? ¿A perder el tiempo? ¿Y a hacerme a mí perder el tiempo?».

La pregunta ha provocado una enorme tensión, pero el comensal pronto ha demostrado que se trataba de una broma y ha soltado una carcaja que ha vuelto a relajarles.

Esta conexión tan especial entre los dos ha traspasado la pantallada y llegado el momento de tomar la decisión final dejaron claro que se volverán a ver sin cámaras. Final feliz para esta posible pareja que tendrá que decidir en el futuro qué ocurre.