‘First Dates’: un soltero se niega en rotundo a responder a una comprometedora pregunta de su cita

Se acercan los carnavales y en First Dates lo han querido celebrar a lo grande. El popular show de citas se ha convertido en una de las apuestas favoritas por parte de la audiencia, noche tras noche. Una emisión que ya forma parte del prime time habitual de Cuatro y donde cada vez son más los solteros que se animan a vivir la experiencia.

De esta manera, el pasado martes 6 de febrero el programa presentado por Carlos Sobera modificó por completo el local para darle un ambiente mucho más carnavalero. El presentador del formato, las camareras e, incluso, el barman del local dejaron de lado su vestuario habitual y seleccionaron un disfraz digno para la ocasión.

💘 El especial de carnaval de ‘First Dates’ (9,3% y 1.361.000) sigue sumando seguidores en @cuatro y obtiene su ENTREGA MÁS VISTA EN MARTES desde el 14 de febrero de 2023 💘 LO MÁS VISTO DEL CANAL 💘 SUPERA en +2 puntos a su competidor en la franja pic.twitter.com/uT2z9Tyfw0 — Mediaset España (@mediasetcom) February 7, 2024

Una de las parejas protagonista de la noche fue la formada por Ana Zuleima y Antonio. La soltera de 55 años es una mujer venezolana que trabaja como monitora deportiva y masajista en Málaga. Se considera una persona muy activa, por lo que no dudó en pedirle a Carlos Sobera que su cita fuese un hombre deportista y que le guste mover el esqueleto.

Su cita de la noche fue Antonio, un entrenador personal de Almería de 50 años. El primer encuentro entre ambos fue bastante positivo, al menos para la comensal. Pues, ella quedó encantada con la elección que el equipo del programa había hecho. «Un tío sanito y deportista», dijo la soltera respecto a lo que le parecía su acompañante.

Sin embargo, lo que no sabía Ana Zuleima es que Antonio ya había condenado la cita nada más empezar. A pesar de ello, la mujer continuó conociendo al hombre. «¿Tú ligas mucho, no?», le preguntó. Una cuestión que el soltero negó, pero en un total del programa afirmó que había mentido a la soltera.

Antonio en First Dates: «No le voy a decir que ligo, eso está feo»

Pero, no fue la única mentira que dijo el comensal. Durante la velada le comentó a la soltera que no era un hombre que se dejase guiar por el físico de las personas. Pero, nada más lejos de la realidad. «Es super ancha, entonces es muy complicado… Y si no me entra por los ojos, por muy buena chica que sea, que es un encanto, no voy a ir a nada más», dijo al equipo en privado.

Pero, Ana Zuleima lo cató con muy poco. Su actitud reveló mucho más de lo que Antonio pretendía, por lo que la soltera fue clara con su reflexión. «Muchas veces nos engañamos con la vista, pero todo lo que brilla no es oro», declaró. Como era de esperar, ninguno de los dos fue partidario de tener una segunda cita.