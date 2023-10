‘First Dates’: una soltera deja en shock a la audiencia tras adelgazar 86 kilos

El pasado lunes 30 de octubre First Dates regresó al prime time de Cuatro y lo hizo de la mano de sus nuevos solteros. Un encuentro donde el público tuvo la oportunidad de conocer a comensales como Ester, una joven con una importante historia de superación.

«Tanto en el colegio como en el instituto sufrí bullying. No es fácil ser la gordita de la clase o que se metan contigo por tu aspecto físico. Todo eso que pasé me dejó huella y me refugié en la comida para poder sobrellevarlo», comentó la soltera en su presentación para el programa de Cuatro.

La magia late en el restaurante del amor ❤️ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates30O en directo en @cuatro https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/ujj6kVLMSe — First Dates (@firstdates_tv) October 30, 2023

«Antes pesaba 165 kilos, ya he adelgazado 86 kilos después de hacer un cambio muy drástico en mi vida. Me dedico al sector de la nutrición porque no hay nada más bonito que poder ayudar a una persona a conseguir sus objetivos», le comentó a Carlos Sobera. Unas declaraciones con las que el presentador no pudo evitar quedarse asombrado.

La cita de Ester fue José Miguel, un repartidor que no ha tenido demasiada suerte en el amor. «Me he llevado muchas decepciones, la verdad», confesó. Ambos solteros pasaron a la mesa para conocerse mejor, momento en el que descubrieron que compartían pasión por el deporte.

Una soltera de #FirstDates30O pierde 86 kilos y se prepara para competir en Bikini Fitness: “Soy una persona de metas”https://t.co/mHy5cHdvRW — First Dates (@firstdates_tv) October 30, 2023

«Me cuido mucho y me estoy preparando para competir en Bikini Wellness», señaló la soltera de 32 años. Luego, la música comenzó a sonar en el restaurante de Cuatro y la pareja no dudó en levantarse y bailar frente a todos. «He dado 16 años clases de bailes de salón», afirmó la comensal.

La cita marchaba a la mil maravillas, tanto, que se besaron en el reservado del restaurante. Una pequeña premisa de lo que se vería posteriormente en la decisión final de First Dates. «He estado muy a gusto», admitió José Miguel. «Tenemos muchas cosas en común», destacó la joven. Palabras con las que dieron un rotundo sí a tener una segunda cita juntos.