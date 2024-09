‘First Dates’: la reacción de una soltera al darse cuenta de la encerrona del equipo

Como ya es tradición en el prime time de Cuatro, First Dates ha vuelto a abrir las puertas de su popular restaurante del amor con el objetivo de recibir a sus nuevos solteros. El formato de citas a ciegas, presentado por Carlos Sobera, ha ido aumentando su popularidad debido a que ayuda a sus participantes a tener una cita con su posible pareja perfecta. Eso sí, para ello, los candidatos tienen que responder a un exhaustivo test de compatibilidad. Una aventura única que solteras como Paqui, una mujer de 52 años, no ha querido perderse. Aunque, viene bien señalar que la protagonista de esta noticia no tenía ni idea de que iba a tener una cita romántica.

Paqui acudió al formato acompañada de su hija, pero pensaba que disfrutarían de una tranquila cena juntas. «¿Veis las chicas que están justo detrás de mí sentadas en la mesa? Son madre e hija, Paqui y Daniela. La madre se cree que viene aquí a cenar, pero no sabe que tiene una cita que le está esperando porque su hija así nos lo ha pedido», comentaba Carlos Sobera al resto del equipo de First Dates. Debido a ello, el comunicador vasco se acercó a las mujeres con el objetivo de ir mostrando interés en su paso por el local.

«¿Tienes pareja? Toma nota porque este es un buen sitio para encontrar pareja», le dijo a Paqui. La cara de estupefacción de la mujer era bastante notoria. Por ello, y con el objetivo de echarle un cable al presentador de First Dates, Daniela se sinceró con su madre. «Te he liado. Vas a tener una cita con una persona que va a venir ahora que no sé quién es. Te mereces a alguien que te valore y te trate como eres», le dijo la joven.

Lejos de enfadarse con ella, Paqui se enterneció con el gesto de su hija. «Es muy lianta», le dijo al comunicador. Por ello, mientras ella se quedaba en la mesa a la espera de su cita, Daniela se trasladó hasta la entrada del local para conocer a Fernando, un madrileño de 55 años. El participante acudió al show de citas a ciegas debido a que lleva dos años sin sentir atracción por nadie, por lo que apostó por intentarlo de una manera diferente.

«Yo creo que físicamente le va a gustar a mi madre», comentaba Daniela al ver al soltero. Pero, Fernando no pudo evitar su cara de shock al conocer a la joven y pensar que ella era su cita. «Me he encontrado con una chica muy joven que no sabía si era parte del programa», confesó el soltero en uno de los totales. Fue entonces cuando Daniela le explicó la situación.

La decisión final de First Dates

Conocer la verdad de su cita ayudó a que Fernando comenzase la velada mucho más animado. «Me ha parecido una mujer muy interesante y muy atractiva», confesaba tras conocer a Paqui. «Cuando le he visto, he dicho es muy buena persona», comentaba la soltera.

La conexión entre la pareja de solteros fue evidente desde el primer minuto. «No perder esa chispa es muy importante (…) Eres un tío que molas», recalcaba ella. «Hemos estado muy a gusto los dos desde el primer momento», comentaba el madrileño. Por ello, en la decisión final del programa, ambos lo tuvieron claro y aceptaron seguir conociéndose en una segunda cita.