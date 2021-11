Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron Luba, una estudiante de cine de 20 años de Barcelona pero de origen ruso, y Guillermo, un músico de 24 años de Madrid.

«Soy una persona explosiva que llama la atención siempre. A veces voy por la calle y digo, ‘si no me he maquillado, ¿por qué me mira la gente?’. Y luego me acuerdo de que tengo el pelo verde», se presentaba Luba. Unas palabras con las que dejaba completamente boquiabierto a Carlos Sobera.

Respecto a su vida sentimental la comensal lo tenía claro: «No soy una persona muy monogámica. Siento por varias personas a la vez. No es poliamor pero sí puedo llegar a mantener varios vínculos afectivos y sexuales a la vez». Su cita de la noche fue Guillermo, con quien supo que no era su chico ideal con tan solo saber su signo zodiacal.

Guillermo: «A mí lo que más me importa es que me cuiden y me quieran bien. No me importa para nada lo que haya entre las piernas»

«A mí lo que mas me importa es que me cuiden y me quieran bien. No me importa para nada lo que haya entre las piernas, la verdad», se presentaba por su parte Guillermo. Durante la velada ambos comensales conectaron en todo excepto en el tema del horóscopo, ya que el madrileño era capricornio y rompía los esquemas de Luba.

A pesar de ello, la joven decidió darle una oportunidad a Guillermo y se desplazaron hasta la terraza, lugar donde dieron rienda suelta a la pasión con un tórrido beso. «Me ha puesto muy nerviosa porque besa muy bien», ha reconocido posteriormente Luba. Completamente interesada en su cita, la joven le ha preguntado a Guillermo por sus piercings, momento en el que no ha podido evitar sorprenderse con su respuesta.

Y es que, el comensal además de tener dos en la lengua, tenía más ocultos. «Tengo uno en cada pezón y otro en el ‘Príncipe Alberto’», explicó el madrileño. A priori, Luba no sabía a qué parte del cuerpo se refería su cita, pero cuando ya ha descubierto cuál era la parte del cuerpo en la que tenía otro piercing ha alucinado. Sobre todo, al descubrir que es un pendiente con una dilatación de 3,5 centímetros.

Al final de la noche ambos lo tuvieron claro, pero lamentablemente no coincidieron en su decisión. Por su parte, Guillermo sí quiso seguir conociendo a Luba en una segunda cita. Pero, la comensal tuvo claro que a pesar de haberla pasado muy bien no quería volver a quedar con él. Palabras con las que dieron por concluido su paso por ‘First Dates’.