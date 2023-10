‘First Dates’: el peculiar motivo por el que una soltera rechazó a su cita

First Dates continúa conquistando a los espectadores de Cuatro noche tras noche. El popular show de citas presentado por Carlos Sobera recibió el pasado jueves 19 de octubre a sus nuevos solteros. Un encuentro donde una de las citas más destacadas fue la formada por Iris y Dejan.

La soltera de 22 años aterrizaba en el restaurante un poco seria y retraída, una actitud que percibió el presentador del programa. «De pequeña sufrí bullying en el colegio y en el instituto. Y me ha cambiado a ser más tímida y a tener miedo a hablar con desconocidos», declaraba la participante.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤️ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates16O en directo en @cuatro https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/5olra6N1LX — First Dates (@firstdates_tv) October 16, 2023

Como fiel amante del manga, la comensal le trajo unos dibujos a su acompañante. «Leo manga todos los días», señaló la joven. Su cita de la noche fue Dejan, un soltero de 20 años. Tras entrar en el programa y ver los dibujos que había hecho su cita, el soltero fue sincero. «Los dibujos que ha hecho están un poco mejorables», destacó.

No es fan del manga, pero supo a la perfección el tipo de caricatura que había dibujado la soltera. El primer encuentro de ambos podría calificarse de tenso y frío, tanto, que Sobera tuvo que intervenir. «Daros un beso, un abrazo o un algo», señalaba.

Durante el transcurso de la velada, los contra fueron superando a los pros entre la pareja. «Es teñido y me hubiera gustado que fuera rubio natural», admitió Iris. Los puntos en común eran prácticamente nulos, pero hubo uno que no le gustó nada a la comensal. «Me parece un punto negativo», dijo cuando descubrió que a su acompañante le gusta mucho irse de fiesta.

Al final, el destino de los solteros estaba escrito. En la decisión final de First Dates, ambos dejaron claro que no querían seguir conociéndose. La chispa no surgió entre ellos en ningún momento, por lo que la decisión fue compartida. Pero, Iris quiso reforzar su punto con un comentario que Dejan no vio venir. «No le gusta el manga», sentenciaba la joven.