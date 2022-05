Una noche más, ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Juan Luis y María José. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

El primero en llegar al restaurante fue Juan Luis, un comensal de origen desconocido, pues ni él mismo supo decir si a su cita de la noche si era de Cuenca, de Jaén o de la misma América. «El cowboy», le bautizó Carlos Sobera al verlo con su look tejano. Un outfit que a María José, en cambio, no le gustó demasiado y de ahí, solo fue cuesta abajo.

«Si quieres triunfar en una cita, no hables de tu ex», dijo Sobera en la presentación del programa. Un consejo que, por lo que se vio, Juan Luis no siguió al pie de la letra. Y es que, el comensal no dejó de contarle a María José que se había separado dos veces por los celos de sus exparejas. «Yo soy muy buena persona, si mi vecina me pide ayuda y necesita que viaje con ella para ayudarla, lo hago. Como su prima o su amiga», explicaba.

Pero, a María José no le convencía del todo. De hecho, consideraba que si dos mujeres te dejan por lo mismo, es porque hay algo más. «Bueno, así lo ves tú, claro, porque también eres mujer, cariño», le respondió Juan Luis. Además, esta última palabra fue la que comenzó a molestar a la comensal tras escucharla tan seguidamente. «Es una palabra muy sutil si no te acuerdas del nombre», agregó María José.

Un psicólogo, una reina capaz de 💩 en bolsas de plástica y un soltero demasiado lanzado 😉 ¡Una hora y os presentamos las nuevas parejas de #FirstDates2M! ❤ pic.twitter.com/CpuYeIlEtF — First Dates (@firstdates_tv) May 2, 2022

«Parece Coyote Dax disfrazado», señaló la mujer sobre la apariencia de José Luis. Pero, la situación no mejoró nada durante el transcurso de la velada. Tal era el descontento de la manchega que, al ver que su cita no paraba de hablar de sus exparejas, decidió ir al baño a llamar a una amiga. «Estoy para darme dos tiros ahora mismo. Qué mal. Soy una gafe. Lo que me han traído…», le contaba.

Tras volver del baño la situación no mejoró y María José no pudo aguantar más. «Tienes que ir a un psicólogo y no hacerte tanto la víctima», le dijo al comensal. Juan Luis, muy enfadado, fue claro: «Yo no le voy a pagar a un señor para que me diga lo que me tengo que quitar de la cabeza».

Ante ello, la decisión final parecía estar clara, al menos la de la manchega. Y es que, mientras él señaló que le gustaría volver a tener una segunda cita con María José, la comensal explicó que no quería saber más nada de él porque «seguía muy metido en sus relaciones pasadas».