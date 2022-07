‘First Dates’: la madre de una comensal hace que la cita de su hija sea un desastre

No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los comensales que no pierden la oportunidad de acudir al restaurante para conocer a su media naranja.

El pasado miércoles 27 de julio pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates. De esta manera, conocimos a Clara. La joven llegó al local de Cuatro con ganas de encontrar el amor, pero no contaba con un hándicap: no había dicho a su madre que participaría en el programa. Una sombra que provocó el fracaso absoluto en la cita.

Todo comenzó cuando la joven, con tan solo 18 años, se presentó de la siguiente manera: “Nací en China aunque llevo en España toda mi vida. Son más andaluza que china”, reconoció, afirmando que venía de Málaga y se había criado en Cádiz.

Es entonces cuando quiso dejar claro qué es lo que buscaba en un hombre: “A mi madre le gustaría que tuviera novio, pero uno formal y que tenga las ideas claras. Lo que yo le pido a mi cita es que sea alto, guapo y atractivo. Nunca más bajito que yo”. Su cita para esa noche fue Ruslán: “Destaco por el trato que le doy a las niñas. Soy amable, romántico, hago muchos planes diferentes… Lo que no hacen los demás”.

Nada más verse, los comensales de First Dates decidieron hablar de sus procedencias. Es entonces cuando el ucraniano se mostró realmente sincero: “No es mi tipo de chica, me gustan las rubias”. La madre de Clara comenzó a estar en la mente de la joven cuando Ruslán preguntó que con qué frecuencia tenía sexo.

Ruslán da calabazas a Clara: “No me has gustado físicamente y eres muy tímida para mí” #FirstDates27J https://t.co/GWq3SydncX — First Dates (@firstdates_tv) July 27, 2022

Ella fue clara: “Eso no lo respondo por respeto a mi madre”. Por si fuera poco, quiso ir más allá: «Ella no sabe que he venido al programa, no puedo parar de pensar cuál será su reacción cuando me vea aquí». Los dos acabaron comiendo el postre en la terraza. En ese espacio, Ruslán quiso besar a Clara.

La joven no tardó en hacerle una cobra: “Tengo que tener un respeto a mi madre”. Enfadado, el comensal fue claro: “No acepto cobras, lo siento”. En la decisión final, Clara sí que quería tener una segunda cita con él: “Le vas a caer muy bien a mi madre”. Pero él no respondió de la misma manera: “No me has gustado físicamente, y tu timidez tampoco”.