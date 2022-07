‘First Dates’ | Un comensal deja en shock a su cita: «La última cita la tuve en un cementerio»

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, First Dates se ha convertido en uno de los programas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Cada vez son más los comensales que deciden acudir al restaurante más famoso de la televisión para conocer a su media naranja.

Una de las citas más peculiares que hemos vivido recientemente la han protagonizado Alejandro y Facundo. Se trata de dos chicos que cuentan con unos estilos verdaderamente diferentes. A pesar de todo, y de esa primera toma de contacto, sí que quisieron tener la cita para poder hablar y conocerse mejor.

La cita comenzó con muy buen pie. A pesar de los esfuerzos, sí que iba decayendo la cosa conforme iba avanzando. Mientras Facundo sentía que había feeling entre ellos, parecía que no le estaba ocurriendo lo mismo a Alejandro. El joven, poco a poco, empezó a rehuir de su cita, conforme iba sincerándose.

Alejandro se ha quedado de piedra al saber que Facundo tuvo su última cita en un cementerio 😱 https://t.co/F2RMjxK3fS — First Dates (@firstdates_tv) July 26, 2022

Una de las frases de Facundo que más impactó a Alejandro fue, sin lugar a dudas, la siguiente: “La última cita que tuve fue en un cementerio”. Algo que, evidentemente, no solamente dejó atónito al comensal sino también completamente descolocado. Jamás pensó que iba a hacerle una confesión de tal calibre.

Al ver la cara de su cita, Facundo intentó justificarse: “Me encanta el arte gótico”. Alejandro no tardó en responderle: “Para eso vete a la puerta de una catedral pero ¿en un cementerio?”, cuestionó. Al darse cuenta de cómo era su cita para esa noche en First Dates, Alejandro quiso recordarle que él era una persona “tranquila y sosegada”.

De esta manera, le hizo saber: “Lo extremo a mí no me mola”. Facundo, al ser consciente de que la conversación no estaba fluyendo, empezó a tener claro lo siguiente respecto a su cita: “Creo que tendría que abrir su mente un poco más”. Como era de esperar, a pesar de que la cosa empezó con buen pie, parece que no surgió el amor en First Dates.