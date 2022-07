‘First Dates’: Daniel, en shock por el inesperado hobby de su cita

First Dates, el programa de Cuatro siempre enseña a los más jóvenes y mayores algo nuevo, y en este caso ha sido la definición de streamer. Y es que, la valenciana de 28 años, Ludi, le ha reconocido a su cita, que además de ser madre de tres hijos le gusta la creación de contenido.

Todo ha comenzado después de que la pareja que conformaba el tándem Ludi y Daniel se encontrase en el restaurante regentado por Carlos Sobera. El soltero ha reconocido que buscaba una mujer que “le entre por los ojos”, y ella sin embargo esperaba encontrar una conexión a nivel personal. Ha sido desde ese momento que se han encontrado algo incomodo el uno con el otro, en especial Ludi con Daniel.

La polémica ha surgido después de que Daniel se mostrase confundido con el término streamer. Algo que ha sorprendido a su acompañante, al equipo de Cuatro y a prácticamente todos los televidentes que están más que habituados con este apodo.

Ludi es streamer, pero Daniel no comprende muy bien en qué consiste el hobby de su cita 😛 #FirstDates26J https://t.co/Jt7HY1BmMt — First Dates (@firstdates_tv) July 26, 2022

La alicantina se ha mostrado totalmente impactada después de conocer que su cita no estaba en absoluto familiarizado con la palabra streamer. Para Daniel esta denominación significa que “vamos que eres aficionada a la play y todo eso”.

A esto Ludi ha querido aclarar que “me dedico a jugar y lo hago en directo y lo transmito”, algo muy diferente a lo que ha querido pintar su acompañante. Y es que, en muchas ocasiones las personas menosprecian el trabajo que realizan los creadores de contenido debido a que realmente no entienden la tarea que realizan.

Daniel ha persistido en su pensamiento, y ha dicho que “no lo he entendido, yo lo he preguntado. Tampoco he llegado a entender muy bien en qué consistía, creo que jugadora profesional de juegos”. Mostrando que claramente no comprende realmente como se mueve actualmente la industria del entretenimiento.