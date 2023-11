‘First Dates’: el garrafal error geográfico de un comensal se hace viral

First Dates continua conquistando a los espectadores de Cuatro. Los solteros de nuestro país no cesan en su búsqueda por encontrar a su media naranja y el show de citas es la mejor prueba de ello. Un encuentro donde José Ángel y Pau se convirtieron en una de las parejas de la noche.

José Ángel, un estudiante murciano de 18 años, es un apasionado del horóscopo y así lo hizo saber. «Soy Libra y es en lo que baso el 90% de mi personalidad, pero si salimos del tema horóscopos, soy una persona extrovertida y espontánea», dijo en su presentación.

Su cita de la noche fue Pau, un estudiante de 19 años al que le apasiona el maquillaje. «Me parece una manera de expresar lo poco conforme que estoy con lo que se espera de mí. Por un lado, quiero destacar mi feminidad, pero sin buscar lo extremadamente femenino», declaró.

Una vez en la mesa, ambos solteros se pusieron al día para conocer los puntos que tenían en común y los que no. Una velada donde las risas no faltaron, ni si quiera cuando uno de ellos demostró que la geografía nunca fue su punto fuerte. Pues, José Ángel no supo ubicar en qué parte del mapa de España estaba Donostia, la ciudad natal de Pau.

«¿Me has dicho que eres de Donosti? No he estado ahí en la vida, ¿está en Galicia?», dijo el soltero. Unas palabras con las que dejaba en shock a su acompañante. «¿Suena a gallego?», le dijo Pau. «Está en Euskadi, ¿San Sebastián?», le aclaró.

Al darse cuenta de su error garrafal, el comensal se mostró contundente. «Todas las comunidades esas son iguales», señaló. Al concluir la velada, y a pesar de haber pasado un buen rato, ambos coincidieron en la decisión final de First Dates. «Nuestras vibras son muy amistosas y es un amigo que conservaría, pero como algo romántico, no», explicó José Ángel. Un punto de vista con el que Pau estuvo de acuerdo.