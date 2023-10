‘First Dates’: la curiosa reacción de una soltera al ver entrar a su cita

First Dates continúa emparejando a los solteros de nuestro país. El programa presentado por Carlos Sobera se ha convertido en una de las apuestas indiscutibles del prime time de Cuatro, y el recibimiento por parte de la audiencia no ha podido ser mejor.

Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Benita, una madrileña de 75 años. «Me hubiese gustado ser artista», confesó a las cámaras del programa. «Yo valoro la libertad y quiero tiempo para mí. Quiero una pareja para vernos de vez en cuando, sin vivir juntos», señaló.

Su cita de la noche fue Francisco, un madrileño de 77 años con mucho estilo que causó una gran impresión en Benita nada más verlo entrar por la puerta del restaurante. De hecho, la reacción de la soltera no dejó indiferente a los presentes. «Ay madre, en la que me he metido. Para mí es una cosa especial, no me veía capaz de venir a esto de las parejas», admitió.

Francisco, por su parte, también tuvo una buena impresión de su acompañante. «La he visto una mujer guapa, un poco bajita, porque yo mido 1,80 cm», afirmó. «Es un hombre que se cuida, muy elegante vestido. Me ha gustado el porte de Francisco», destacó la soltera. La velada fue mejorando con el paso del tiempo y la pareja no podía ocultar su emoción al ver las numerosas cosas que tenían en común.

Vivir en la misma ciudad española fue un plus para ambos, pero el ser apasionados del baile fue la pieza clave. «Parece que va bien la cita, encima vivimos cerca», dijo el comensal. Asimismo, Benita le confesó a Francisco que buscaba una pareja para hacer planes, pero no para convivir. Un requisito con el que el soltero estuvo de acuerdo. Eso sí, no pudo evitar sorprenderse al ser conocedor de una de las cualidades que le pidió al programa.

«De pequeña me daban miedo los calvos», aseveraba. En la decisión final de First Dates ambos solteros no defraudaron. Benita y Francisco dejaron claro que habían vivido una cita maravillosa y estaban deseosos de seguir conociéndose. Por ello, no dudaron en dar un rotundo sí en la decisión final y sellar su futura relación con un beso.