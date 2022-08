‘First Dates’ | Una comensal se sincera sobre su cita: «He sido una cabrona»

El programa de Cuatro, First Dates reúne a personas de todo tipo, las cuales acuden al programa con ganas de conocer a su segunda naranja, o por lo menos pasarlo bien durante un par de horas y disfrutar de una buena cena en compañía. No siempre las opiniones de las personas sientan bien a los acompañantes, y este ha sido el caso de la cita celebrada en el ultimo programa que tuvo como protagonista a Paulina.

Paulina se definió a si misma como una mujer con muchísima personalidad, y que estaba en busca de una persona que no estuviese con tonterías y que fuese directamente al grano. La mujer llego a reconocer frente a las cámaras de First Dates: «Yo he sido una cabrona y una hija de puta porque a mí lo que más me gusta en esta vida es tocar los cojones».

Después de estas palabras la mujer explico a los espectadores del programa comandado por Carlos Sobera que era así debido a una infidelidad. «Lo mejor que me ha pasado es ser una cornuda porque así me quité del medio las tonterías» explico sin ningún tipo de tapujos.

Su descarada actitud fue subiendo conforme el programa fue avanzando, y finalizó comentando sus preferencias en la cama, «Tengo alergia a las pequeñas. No lo hago si se bajan los pantalones y no se la veo». Además, reconoció qué estaba en busca de «Un hombre rebelde y bien dotado», algo que dejo a todos con cara de patidifusos.

Esta actitud prepotente no le gusto a su acompañante, Antonio, el cual se negó rotundamente a una segunda cita, y expreso muy cuestionablemente que «Si Paulina fuera la última mujer que hubiera en el mundo, me cambio de sexo».

Por su parte, la soltera tampoco estaba en absoluto interesada en Antonio. Y es que no siempre puede haber final feliz en el restaurante del amor de Cuatro.