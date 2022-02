Victoria y Ana María son amigas desde pequeñas, y como buenas compañeras, han decidido acudir juntas a ‘First Dates’ con el fin de buscar un compañero de vida.

Ambas, procedentes de Barcelona, esperaban a dos hombres totalmente opuestos. Victoria esperaba a un hombre mayor que ella, canoso y con barbita; mientras que su amiga buscaba todo lo contrario, ya que prefería tener una cita con un hombre menor que ella, ya que, tal y como ella dijo aún se sentía joven.

El primer afortunado era, José María, maño que al entrar al restaurante del amor tuvo una curiosa reacción: “¿Vamos a hacer un trío? a lo que Carlos Sobera procedió encaminándole en una encrucijada al tener que elegir a su cita. Aunque, por suerte, escogía a Ana María, quien había seleccionado el programa para cenar con él.

Victoria y Ana María, la historia de dos amigas y un plantón: “Me has hecho el salto” 😅 #FirstDates16F https://t.co/eDgeQcMlNv — First Dates (@firstdates_tv) February 17, 2022

Mientras, Victoria esperaba impaciente a que su cita abriera las puertas de ‘First Dates’, cuando de repente, el presentador recibía una inesperada llamada telefónica. El remitente era Antonio, el comensal que cenaría con ella y que tenía una mala noticia que comunicarles: “Muy a mi pesar no he podido asistir porque tengo un chaval y ha cogido Covid en el colegio” aclaraba disculpándose con su cita.

La catalana se quedó de capa caída tras conocer la noticia y saber que no cenaría acompañada: “Me ha hecho el salto. Me he quedado compuesta y sin novio” bromeaba ante la situación. Sin embargo, ambos acordaron verse después de que Antonio pasara la cuarentena obligatoria, a lo que quiso añadir: “Me gustaría pasarle una foto mía”.

Y es que no sabemos qué tipo de fotos suele hacerse Antonio, dado que la imagen que envió mostraba únicamente su poblada barba y su nariz, a lo que resignada, Victoria respondía: “Seguro que me ha mandado eso porque es calvo”. No sabemos dónde, cómo ni cuando, solo esperamos que la ansiada cita tenga lugar lo antes posible, ya sea en el programa o fuera.