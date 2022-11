‘First Dates’: Una comensal se lleva una gran decepción al ver a su cita

Como cada noche, el pasado miércoles una nueva tanda de solteros llegó al restaurante de First Dates dispuestos a conocer a su media naranja. Una de las parejas ha dado una lección en el programa sobre la importancia de no fiarse de las primeras impresiones y de no cerrarse en banda a un solo prototipo.

La primera en cruzar las puertas fue María Isabel, de 36 años y que vive en Tarragona. Ella tenía muy claro lo que quería y tampoco pedía mucho. En el amor en general pedía que “lo que tenga que venir, que venga. Que le gusten los niños”. “Me gustan los hombres con barriga, que sean gordos, rudos, como un hombre que trabaja en el campo”, decía la soltera sobre su prototipo ideal.

Su cita fue Javier, que a primera vista no cumplía con ninguno de los requisitos que pedía la de Tarragona pues era un hombre delgado y de apariencia nada ruda. Además, se llamaba igual que su expareja cosa que le horrorizó y auguraba que la cita terminaría mal. Por el contrario, al comensal le gustó mucho María Isabel tanto por su físico como por la actitud tan entusiasta que transmitía.

Isa no para de reír en ‘First Dates’: “Me lo he pasado tan bien que me ha dado igual que no fuera un gordo” 😂 #FirstDates16N https://t.co/M8xOcIcF3j — First Dates (@firstdates_tv) November 17, 2022

Contra todo pronóstico, finalmente la cita daba un giro de 360º. Ambos descubrieron que tenían muchas cosas en común, cosa que incluso asustó un poco a la dependienta. A Javier no le molestó que María Isabel tuviera hijos ya que él mismo era padre y los dos confesaron ser amantes de la naturaleza y los espacios abiertos.

Lo más inesperado de la cita es cuando él confesó que de pequeño había llegado a pesar casi 100 kilos. “Era una bestia de pequeño, no era gordito, era embuchao. Mi madre me daba de comer por un embudo, como cuando hacen foie y le ponen el embudo al pato y le dan comida”, contó con mucho humor. La de Tarragona no pudo evitar reírse a carcajada limpia con el gran sentido del humor de su cita.

“Me lo he pasado tan bien que me ha dado igual que no fuera un gordo”, decía finalmente María Isabel. La soltera se ha dejado convencer por Javier sin guiarse por las primeras impresiones y al final ha triunfado el amor. Ambos contestaron un sí rotundo a la pregunta sobre tener una segunda cita.