‘First Dates’: Un comensal deja en shock a su cita al confundir País Vasco con Galicia

El pasado miércoles 16 de noviembre First Dates regresó a la parrilla televisiva española para ofrecer a los espectadores de Cuatro un nuevo programa del icónico talent de citas. Un encuentro donde pudimos conocer a parejas como la formada por Pau y y José Ángel, quienes volvieron a demostrar que la geografía no es uno de los puntos fuertes de los solteros.

El primero en llegar al restaurante fue Pau, un joven apasionado del maquillaje. «Me parece una manera de expresar lo poco conforme que estoy con lo que se espera de mí. Por un lado, quiero destacar mi feminidad, pero sin buscar lo extremadamente femenino», afirmó el guipuzcoano.

La forma perfecta de embuchar a un pato y un comensal fan de Lana del Rey 🦆 Las parejas de #FirstDates16N ya han confirmado sus reservas. ¡Nos vemos en una hora! ❤️ pic.twitter.com/Y0kujG09km — First Dates (@firstdates_tv) November 16, 2022

Su cita de la noche fue José Ángel, un soltero que se declara fiel seguidor del horóscopo. «Soy Libra y es en lo que baso el 90% de mi personalidad, pero si salimos del tema horóscopos, soy una persona extrovertida y espontánea», explicó a las cámaras de First Dates. Una primera toma de contacto entre ambos donde todo parecía ir a las mil maravillas, hasta que el murciano no supo situar en el mapa el País Vasco.

«¿Me has dicho que eres de Donosti? No he estado ahí en la vida, ¿está en Galicia?», le preguntó José Ángel, dejando completamente sin palabras al guipuzcoano. «¿Suena a gallego?», añadió, sin tener ni idea de dónde está el lugar en la geografía española. «Está en Euskadi, ¿San Sebastián?», insistió el comensal.

Y es que, por mucho que lo intentó, José Ángel demostró que sus conocimientos sobre el País Vasco no eran demasiados. «Todas las comunidades esas son iguales», aseguró. Al concluir la velada, en la decisión final, el murciano señaló que no veía un futuro junto a Pau, al menos, sentimentalmente.

«Nuestras vibras son muy amistosas y es un amigo que conservaría, pero como algo romántico, no», explicó. Unas palabras con las que el soltero estuvo de acuerdo, pues tampoco apostó por tener una segunda cita con él.