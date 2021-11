Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a comensales que ya habían acudido al restaurante de Cuatro, pero que no tuvieron suerte y siguen solteros.Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron Vicente, «kelly» e influencer sevillano de 25 años, y Manuel, alias «Orochi», un drag queen y camarero de Jerez de la Frontera afincado en Madrid.

Respecto a Vicente , el chico en la anterior ocasión tuvo la suerte de que Aramis Fuster bendijera su cita en ‘First Dates’ y aunque no encontró el amor, sí una amistad para toda la vida. A pesar de ello, en el aspecto amoroso no le ha ido nada bien, motivo por el que ha vuelto a solicitar la ayuda del programa. «Confío más en ustedes que en todas las aplicaciones de ligoteo», confesaba el comensal. Sin embargo, su cita con Orochi no fue para nada un encuentro agradable.

En la cita de Vicente y Orochi hace falta un giro en la conversación… ¡URGENTE! 😬 #FirstDates16N https://t.co/x6IbzaH1tz https://t.co/sJ3mg1vpDE — First Dates (@firstdates_tv) November 16, 2021

Nada más entrar por el restaurante, la reacción de Vicente dejó muy claro que la elección del programa no le había gustado nada. Para él, ser drag queen es una simple ética artística y las personas que lo son están encasillados tras un disfraz. Un conjunto de palabras que ha dinamitado por completo su cita con Orochi.

Completamente humillado por sus palabras, Orochi no ha podido quedarse callado. «No es fácil, es el escalón más bajo. Te pagan 30 euros por actuación», ha afirmado. Además, ha intentado explicarle a Vicente con educación como es su día a día y su concepto de vida, pero el sevillano no le ha querido hacer caso.

«No sabe mantener una conversación y eso dice mucho de una persona», ha explicado Orochi. El sevillano, por su parte, no se bajaba de sus trece. «A puntilloso no me gana nadie», ha advertido. «Si estás incomodo te puedes ir», añadió. En un intento por comprender su postura, Orochi ha intentado ponerse en su piel y ver que las decepciones amorosas le habían llevado a ser cómo era e intentar ser algo que no era.

Al final de la velada ambos lo tuvieron claro. En la decisión final Orochi, a pesar de todo, quiso seguir conociendo a Vicente en una segunda cita. Sin embargo, el sevillano lo rechazó por completo. Un encuentro donde pusieron fin, una vez más, a su paso por ‘First Dates’.