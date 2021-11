Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fue la formada por Sandra y José, quienes dejaron a todos sin palabras, especialmente la comensal, al hablar del motivo de sus anteriores rupturas sentimentales.

Mientras se conocían en el mesa, la esteticista alicantina de 22 años le contó a José el motivo por el que rompió con su última expareja. «Duré dos meses con él. Muy poco. Cogí la COVID y me dejó», explicó la comensal. Unas palabras que dejaron a José completamente descolocado.

«Cogí la COVID y, como estábamos juntos, se lo pegué. Entonces, él tuvo que dejar de trabajar y me echó la culpa de esa circunstancia a mí», añadió. Dejando el tema de las rupturas sentimentales a parte, ambos comensales conectaron muy bien durante la velada. Y es que José cumplía muchos de los requisitos de la lista de Sandra.

«Si no tiene carnet de conducir o coche para vernos, es un poco… Si tiene hijos, también me echa un poco para atrás. Tiene que ser más alto que yo y moreno. Luego, que no haya puesto los cuernos y que no le gusten las fiestas», declaraba la alicantina.

Por su parte, el comensal dijo:»Me encanta la fiesta, pero lo que pasa es que siempre tengo que ir de reservado porque a mí lo que es que estar en pista me agobia bastante por la gente que hay. El objetivo es pasarlo bien y beber, pero controladamente para acordarse al día siguiente».

Jose: No reservado, no party 😒 Muy importante acordarse de todo lo ocurrido cuando se sale de fiesta 😉👍 #FirstDates10N

Sin embargo, hubo algo de José que no le hizo nada de gracia a Sandra, y es que en el pasado le fue infiel a su novia. «Eso resta muchos puntos. Yo a este chico lo veo en la calle y pienso que es un golfo. No hablaría con él porque pienso que es de jugar con las chicas», agregó la comensal.

A pesar de todo, en la decisión final ambos decidieron darse una oportunidad y volver a tener una cita juntos. «Tengo que conocerle más y ver si la imagen que me he llevado en la cena es lo que pienso. Si es el típico chico que piensa en fiesta o si tiene sus momentos de relax», explicó Sandra. Palabras con las que dieron por concluido su paso por ‘First Dates’.