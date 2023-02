‘First Dates’: un comensal sorprende al asegurar que es fan de Nacho Vidal

Llegamos al ecuador de la semana y con ello a un nuevo programa de First Dates. El popular show de citas aterrizó una vez más el pasado miércoles 8 de febrero para presentar a los espectadores los nuevos comensales que se han sumado a la aventura del amor.

Uno de los protagonistas de la noche fue Fernando, un hombre que dejó muy claro en su presentación que sabe lo que quiere. «Creo que soy polisexual, puedo estar un rato con una chica y si a las dos o tres horas conozco a otra, no le voy a hacer ascos, si me gusta, claro…», confesó a las cámaras.

Mucho carácter y una alcachofa ❤️ Las reservas de #FirstDates8F han sido confirmadas. ¡Nos vemos en una hora! pic.twitter.com/MsB1HGpRn4 — First Dates (@firstdates_tv) February 8, 2023

Una introducción de sí mismo donde señaló que siempre ha sido admirador de Nacho Vidal. «Admiro a Nacho Vidal, es un tío que se lo ha currado mucho, que siempre estaba rodeado de buen ambiente y me llama la atención porque es una persona bastante interesante», comentó.

Su cita de la noche fue Sara, una italiana afincada desde hace 5 meses en nuestro país que sorprendió gratamente a Fernando por su perfecta forma de hablar castellano. «No he hecho ningún curso, simplemente hablo con la gente», explicó la comensal.»No voy a volver a Italia. Estoy mejor en la Costa del Sol, allí me sentía oprimida y lo que quiero hacer es vivir», declaró Sara.

Asimismo, tal fue la conexión de Fernando y Sara, que la italiana señaló que el comensal había superado sus expectativas. «Me gustan los chicos con pelo, pero al hablar con él he cambiado de opinión. Es un hombre muy agradable y me gusta, aunque no tenga pelo», admitió.

Al final de la noche, y tras tener un apasionado encuentro en la sala privada, los comensales de First Dates lo tuvieron muy claro. Ambos habían vivido una grata experiencia y, compartiendo muchos puntos en común, tenían seguro que querían volver a verse en una segunda cita.