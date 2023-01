‘First Dates’: Carlos Sobera, obligado a interrumpir una cita por este motivo

Como en la vida, algunas veces se acierta y otras no. Eso es lo que le ha pasado al programa First Dates emitido en Cuatro la pasada noche del jueves al juntar a dos personas que no se gustaron nada. Tal fue la decepción de los comensales que no consiguieron hablar sin reproches. Por esta razón, Carlos Sobera tuvo que separarles y pedirles que abandonaran el programa.

Celestina se presentaba al programa en busca de un hombre ideal, tiene 7 hijos y se quedó viuda hace 31 años. Desde ese momento, no ha encontrado a ninguna persona que entre dentro de sus gustos ya que como ella afirmó, eran todos muy celosos y posesivos. Quería a un hombre alto, moreno, guapo, que no fumara ni bebiera y que comiese de todo.

Celestina le ha llamado a Antonio viejo y feo 20 veces.

Antoniooo, tú si que vales!



Por la puerta entraba Antonio, un hombre más tranquilo en búsqueda de una mujer que le quisiera: “No he venido buscando a Normal Duval, quiero una mujer apropiada para mí y que me quiera”, comentaba. Al verle entrar al restaurante, Celestina, a pesar de su nombre, se sentía totalmente decepcionada con el programa: “No me gusta, ¡Pero ¡qué me han traído, si parece mi abuelo! ¿Es qué no le has visto tú? ¡Ay que feo de hombre!”, expresaba muy disgustada.

Sin embargo, quiso darle una oportunidad para ver si conectaban en algo. Antonio le contaba que llevaba 15 años casado, cuando ella decidía expresar muy sorprendida que le veía muy mayor para ella. Ante esta situación, él le preguntaba que cual era su edad, ambos tenían la misma pero Celestina le echaba diez años más a la cara: “Vamos a hablarlo a pensarlo, a mí no me disgustas y vamos a hablar que hablando se entiende la gente”, decía buscando algo de esperanza.

#firstdates19e

Y encima se va el pobrin sin cenar…

Celestina, malll muy mallll

“Y tú que pretensiones tenías, ¿Qué buscabas?”, le preguntaba Antonio, en ese instante Celestina se quedaba callada sin saber ni que decir: “Es que me ha caído tan gordo que no me salían las palabras”, expresaba mirando a cámara. La cena cada vez iba a peor: “Perdóname, pero es que yo pedía otra clase de hombre. Aunque sea de mi edad, pero otro tipo de hombre”, unas palabras que no le sentaron nada bien a Antonio y le reprochaba la actitud que estaba teniendo. Al ver que ninguno de los dos estaba a gusto, Sobera tomó la decisión de poner fin a la cita e invitarles a volver a First Dates en otra ocasión.