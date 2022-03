El pasado lunes 7 de marzo tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘First Dates’. Las puertas del restaurante más famoso de la televisión volvieron a abrirse para recibir a nuevos comensales. Todos ellos llegaban con muchas ganas de vivir la experiencia pero, sobre todo, de conocer a su media naranja.

Uno de los protagonistas fue Antón, que no consiguió intimidar a Carlos Sobera. Y eso que prácticamente no entraba por la puerta del restaurante de ‘First Dates’. El presentador no dudó en mostrarse de lo más honesto: “Eres lo más parecido que he visto en mi vida a un armario empotrado”.

El comensal no tardó en responder a Carlos Sobera: “Ahora mismo peso 115 kilos. Es bastante, pero porque soy alto también, mido 1,94 metros y me gusta hacer culturismo, aunque me inicié desde muy temprano en el ‘powerlifting’-levantamiento de potencia”, expresó. Nada más llegar a la barra, el presentador quiso ir mucho más allá.

«- Me voy a meter al gimnasio porque quiero tener unas piernas que tú digas: ‘Madre mía. Esta mujer me da una patada…’» 😏 ¡Las nuevas parejas de #FirstDates7M comienzan a llegar en una hora! ¡Empezamos la semana con amor! ❤ pic.twitter.com/TIMG3KFZB6 — First Dates (@firstdates_tv) March 7, 2022

“Yo siempre digo lo mismo. Estos mucho, mucho… pero luego, nada”, expresó, tratando de picar al comensal. Es más, no tardó en retarle a un pulso: “Con la izquierda, que es con la que no tengo fuerza”. El comensal no tardó en reconocer lo siguiente: “Aparte del tamaño, que influye, también me pico muy fácilmente. Mejor no lo hagas porque también soy muy testarudo”.

La cita para el programador fue Paula. Antes de mostrar su llegada al restaurante de ‘First Dates’, la joven habló sobre su forma de ser: “Soy una persona a la que le encanta innovar y no le gusta nada la monotonía”. Por si fuera poco, quiso ir más allá: “Me gusta probar cosas nuevas en todos los ámbitos y dispuesta a cualquier aventura”.

Como era de esperar, hubo muchísima química entre Antón y Paula. Sobre todo porque el deporte fue el principal tema de conversación. Tanto es así que, en la decisión final, Antón reconoció que sí quería tener una segunda cita con Paula, puesto que tenían que “quedar para hacer piernas”. La joven, por su parte, también quiso volver a verse con el comensal: “Le veo muy tierno». ¡Parece que ha triunfado el amor!