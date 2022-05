Una noche más, ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Arantxa y Alberto. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

Procedente de Vizcaya, Arantxa llegó al programa con el objetivo claro, encontrar el amor en un hombre que sea muy activo sexualmente. «Quiero un hombre que le guste el sexto tanto como a mí. Que le guste hacerlo todos los días y si puede ser, varias veces», comentó en su presentación.

Asimismo, destacó que ella no pretende estar con «un dominguero», es decir, «un mueble que no sea activo sexualmente porque para eso se va a Ikea y se compra un puff». Sin embargo, parece ser que su cita de la noche, Alberto, no cumplió los requisitos que esperaba, al menos físicamente. «Es algo rechonchete y a mí no me gustan así», señaló.

Llegado de Asturias, este encofrador retirado, vive en un pueblo, donde tiene una huerta para ser «autosuficiente» y claro, es primordial que su chica quiera irse a vivir con él. Durante la velada, uno de los temas que salieron a la palestra fue el sexo, Al respecto, él le dijo que le encantaba, pero, lo que no se esperaba era lo que iba a contarle Arantxa.

«Me encanta el sexo, he hecho tríos, he tenido relaciones de cuatro, dos chicas y dos chicos», le explicó a un atónito Alberto. Ante sus palabras, el comensal reconoció que le gustaba que fuera «pasional, pero compartirlo no, con más gente y ese negocio, no, no». Fue entonces que le dijo que él era un hombre más tradicional, pero que estaba dispuesto a probar.

Eso sí, todo cambió entre ambos nada más pisar el reservado. «Ha cambiado, parece otro. Te agarra como un oso y no te suelta», señaló Arantxa cuando empezaron a jugar a las Bolas del amor de ‘First Dates’. Un momento decisivo que, por lo que pareció, tuvo un resultado de lo más fructífero. De hecho, la comensal terminó aceptando la invitación del asturiano de ir a su pueblo a que le enseñe su huerto.